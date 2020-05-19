TOP > ニュースヘッドライン > 2020年05月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年05月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年5月19日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

サイバーダインと日本信号、駅でロボ消毒活用　　:日本経済新聞

「ロボット」「ゆるキャラ」総動員　タイ商業施設も対策万全

オンデマンド配送のPostmatesが自律ロボットの在宅オペレーターを募集中 | TechCrunch Japan

自動運転の物流ロボットに新顔登場　オープンソースで半額以下に：日経クロストレンド

ロボットがギョーザをお届け 無人デリバリー　中国（フジテレビ系（FNN）） – Yahoo!ニュース

6足歩行が熱い! プログラミングロボット「フォロ for PaletteIDE」で遊ぶ（Impress Watch） – Yahoo!ニュース

スーパーバイクのエンジン×3丁掛けで空を飛ぶ！ カワサキ「大型ハイブリッドドローン」が浮上 | WEBヤングマシン｜最新バイク情報

Mercedes Benz Musuem、休館中にマイクロドローンで撮影！見よこれがベンツ博物館だ – DRONE | ドローン専門メディア

次世代型清掃ロボットCL02で日本信号（株）と協業｜CYBERDYNE株式会社のプレスリリース

新型コロナ:ANAHD、物流ドローン開発　コロナ後見据えスタートアップと組む　　:日本経済新聞

おはよう～朝の健康チェックロボット_中国国際放送局

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）