2020年05月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
サイバーダインと日本信号、駅でロボ消毒活用 :日本経済新聞
「ロボット」「ゆるキャラ」総動員 タイ商業施設も対策万全
オンデマンド配送のPostmatesが自律ロボットの在宅オペレーターを募集中 | TechCrunch Japan
自動運転の物流ロボットに新顔登場 オープンソースで半額以下に：日経クロストレンド
ロボットがギョーザをお届け 無人デリバリー 中国（フジテレビ系（FNN）） – Yahoo!ニュース
6足歩行が熱い! プログラミングロボット「フォロ for PaletteIDE」で遊ぶ（Impress Watch） – Yahoo!ニュース
スーパーバイクのエンジン×3丁掛けで空を飛ぶ！ カワサキ「大型ハイブリッドドローン」が浮上 | WEBヤングマシン｜最新バイク情報
Mercedes Benz Musuem、休館中にマイクロドローンで撮影！見よこれがベンツ博物館だ – DRONE | ドローン専門メディア
次世代型清掃ロボットCL02で日本信号（株）と協業｜CYBERDYNE株式会社のプレスリリース
新型コロナ:ANAHD、物流ドローン開発 コロナ後見据えスタートアップと組む :日本経済新聞
おはよう～朝の健康チェックロボット_中国国際放送局