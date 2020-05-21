2020年05月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
三菱電機、初の協働型ロボ発売 コロナ対応にも配慮 :日本経済新聞
北京拠点のロボット企業のGeek+がConveycoと提携、北米各地の倉庫で中国製自律移動ロボが動き回る | TechCrunch Japan
運搬ロボット【サウザー】のDoog、コロナウィルス軽症者等を受け入れる宿泊療養施設での無人配送ロボットの導入検証に協力。｜株式会社Doogのプレスリリース
調理ロボットで飲食業界を革新したい／コネクテッドロボティクス代表取締役ＣＥＯ 沢登哲也
自宅にいながら蔦屋家電にワープ 遠隔ロボットで買い物体験ルポ：日経クロストレンド
中国の研磨ロボ、熟練工の技に挑む :日本経済新聞
パソコン不要でプログラミングの基礎が学べる！３つのロボットに組み替えができる「コードランナー」発売開始｜嘉穂無線ホールディングス株式会社のプレスリリース
（36Kr Japan）中国研磨ロボ、精度を向上 :日本経済新聞
子どもたちの描く夢、レゴ® ロボットで表現したアイデアあふれる42作品が大集結！【6/1（月）まで一般投票を受付中】｜アフレルのプレスリリース
【無料レンタル】“水族館×水中ドローン” 応援プロジェクト始動！｜株式会社スペースワンのプレスリリース
ユニバーサルロボット、協働ロボット導入ウェビナーを開講｜Universal Robots A/Sのプレスリリース