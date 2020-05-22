2020年05月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
DMG森精機とNTT Com、自律走行型ロボットをローカル5Gで遠隔操作する共同実験を開始｜DMG森精機株式会社 NTTコミュニケーションズ株式会社のプレスリリース
富士経済 製造業向けロボットの世界市場、19年は前年比9.8%減、25年は19年比2.2倍に | オートメーション新聞WEB
会議ツール「Zoom」の途中離席に潜む危険 AIスピーカーでイタズラされる可能性も｜ニフティニュース
巨大ミミズのように穴を掘るGEのソフトロボ、米国防高等研究計画局の約2.7億円の賞金を獲得 | TechCrunch Japan
医療用ロボット、アフリカで新型コロナ対策に活躍－患者との接触低減（Bloomberg） – Yahoo!ニュース
【Web限定記事】 かわロボ大会初の中止 年度内できる企画検討 | 川崎区・幸区 | タウンニュース
AIアナウンサー「荒木ゆい」が、医療従事者の負担を軽減に一役｜株式会社Specteeのプレスリリース
農水省のスマート農業実証プロジェクトに採択。産学官連携コンソーシアムに参画し、宮崎県全体で収穫ロボットの社会実装を目指す｜AGRIST株式会社のプレスリリース