2020年05月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
デジタル音声技術、新型ウイルス流行が成長の追い風に 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
デンマークに世界最大の協働ロボットハブが2022年に誕生｜@DIME アットダイム
装着型リハビリロボ「ＨＡＬ」の海外展開が加速、東南アジアで拡販へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
新型コロナによる不可逆な変化とロボット 導入理由は「感染防止」を加えた4Kに 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT
感染症対策：人が触れる場所をアバターロボット “ugo” で紫外線除菌｜Mira Roboticsのプレスリリース
AIポータルメディア「AIsmily」が予測AIカオスマップ2020を公開 ｜株式会社アイスマイリーのプレスリリース
製造業IoT活用の課題解決手法8選（オリジナルチャート）公開｜株式会社NTCのプレスリリース
韓国のカフェにロボットバリスタ登場、社会的距離確保に一役 – ロイター
軍艦からレーザービームでドローンを撃墜するテストに成功したとアメリカ海軍が発表 – GIGAZINE
新型コロナによる不可逆な変化とロボット 導入理由は「感染防止」を加えた4Kに（ビジネス＋IT） – Yahoo!ニュース
ロボット・バーテンダー、対人接触なしでビール提供 スペイン：時事ドットコム
国内の業務用サービスロボット市場、2019年度は64億6400万円の見込み – MONOist（モノイスト）