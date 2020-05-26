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2020年05月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年5月26日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

デジタル音声技術、新型ウイルス流行が成長の追い風に　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

デンマークに世界最大の協働ロボットハブが2022年に誕生｜@DIME アットダイム

装着型リハビリロボ「ＨＡＬ」の海外展開が加速、東南アジアで拡販へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

新型コロナによる不可逆な変化とロボット　導入理由は「感染防止」を加えた4Kに 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT

感染症対策：人が触れる場所をアバターロボット “ugo” で紫外線除菌｜Mira Roboticsのプレスリリース

AIポータルメディア「AIsmily」が予測AIカオスマップ2020を公開 ｜株式会社アイスマイリーのプレスリリース

製造業IoT活用の課題解決手法8選（オリジナルチャート）公開｜株式会社NTCのプレスリリース

韓国のカフェにロボットバリスタ登場、社会的距離確保に一役 – ロイター

軍艦からレーザービームでドローンを撃墜するテストに成功したとアメリカ海軍が発表 – GIGAZINE

新型コロナによる不可逆な変化とロボット　導入理由は「感染防止」を加えた4Kに（ビジネス＋IT） – Yahoo!ニュース

ロボット・バーテンダー、対人接触なしでビール提供　スペイン：時事ドットコム

国内の業務用サービスロボット市場、2019年度は64億6400万円の見込み – MONOist（モノイスト）

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