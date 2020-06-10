2020年06月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
株式会社Momoがコロナウィルス対策向けIoTサービスの販売を開始 〜〜 神戸市危機管理室での対コロナ所在検知システムの実証実験も決定｜株式会社Momoのプレスリリース
新型コロナ対応 オンライン授業をAIが字幕化実験始まる | NHKニュース
ドローンが大量破壊兵器になる危険性について専門家が警鐘を鳴らす|au Webポータル経済・ITニュース
タコのように曲がり吸盤を駆使する触手ロボット ハーバード大など開発 – ITmedia NEWS
私のロボット・アームは凶暴です | ギズモード・ジャパン
【独自】AIベンチャー企業の元取締役 33億円余りを着服か
AKA株式会社、株式会社三省堂の英語教科書「NEW CROWN1-3」に準拠した学習コンテンツを6月10日に発売開始｜AKA Corp.のプレスリリース
ドローン違法飛行 小学校に落下：昼サテ：テレビ東京
8基のスラスターを搭載した水中ドローン『CHASING M2』 日本初登場！漁業・水中・海洋土木など、水中ビジネスの必須アイテム！｜株式会社スペースワンのプレスリリース
巨人、本拠地試合でアバターロボットを遠隔操作して選手と会話できる企画を実施 – 野球 – https://t.co/a8N9L9LfE7（サンスポ）
増殖する「肩掛け家電」の謎【老師オグチの家電カンフー】- 家電 Watch
GoogleとSiriに「すべての命が大切？」と聞くと「言い返されること」が最高すぎると話題 – フロントロウ -海外セレブ情報を発信