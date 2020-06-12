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2020年06月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年6月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

関西電力、水力発電所をドローンで点検　コスト4割減　　:日本経済新聞

関電、水面ドローンを開発　点検業務の受託も視野：時事ドットコム

8基のスラスターで360°移動できる——スペースワン、水中ドローン「CHASING M2」発表 | fabcross

ロボットが描く水墨画の世界とは？香港の芸術家が開発–人民網日本語版–人民日報

AIりんな開発メンバーが妄想トーク「AIは、人と機械の“ちょうど間”くらいの存在になれると思う」（TOKYO FM＋） – Yahoo!ニュース

2020年6月12日 ロボット | 日刊工業新聞 電子版

新型コロナ:家事増の新常態　掃除ロボのルンバ普及に追い風なるか　　:日本経済新聞

ドコモもKDDIもソフトバンクも…ＡＩ画像解析に商機｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

今田耕司、同居ロボ“ペッパー君”と顔が似てきて心配される「普通は飼い主に似るのに」「今田さんが依存しちゃってる」 ｜ ガジェット通信 GetNews

PALTEKなど3社、車両AI評価キットを共同開発 – EE Times Japan

メニューはスマホで確認、配膳はロボット　福岡市の飲食店で広がり始めた「新様式」 | 新型コロナウイルス関連記事 | 福岡ふかぼりメディア ささっとー

MIT Tech Review: 新型コロナ禍で迫られる変革、 ロボット倉庫が小売業を救う

ドローンステーション構築に向けた協業開始について｜株式会社センシンロボティクスのプレスリリース

犬型ロボットと出かけよう 中国　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

ロボットの深い話を聞いてみた（きゅんくん）|| 目指せ！ハッカーRADIO || 3月31日 – YouTube

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