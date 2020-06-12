2020年06月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
関西電力、水力発電所をドローンで点検 コスト4割減 :日本経済新聞
関電、水面ドローンを開発 点検業務の受託も視野：時事ドットコム
8基のスラスターで360°移動できる——スペースワン、水中ドローン「CHASING M2」発表 | fabcross
ロボットが描く水墨画の世界とは？香港の芸術家が開発–人民網日本語版–人民日報
AIりんな開発メンバーが妄想トーク「AIは、人と機械の“ちょうど間”くらいの存在になれると思う」（TOKYO FM＋） – Yahoo!ニュース
2020年6月12日 ロボット | 日刊工業新聞 電子版
新型コロナ:家事増の新常態 掃除ロボのルンバ普及に追い風なるか :日本経済新聞
ドコモもKDDIもソフトバンクも…ＡＩ画像解析に商機｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
今田耕司、同居ロボ“ペッパー君”と顔が似てきて心配される「普通は飼い主に似るのに」「今田さんが依存しちゃってる」 ｜ ガジェット通信 GetNews
PALTEKなど3社、車両AI評価キットを共同開発 – EE Times Japan
メニューはスマホで確認、配膳はロボット 福岡市の飲食店で広がり始めた「新様式」 | 新型コロナウイルス関連記事 | 福岡ふかぼりメディア ささっとー
MIT Tech Review: 新型コロナ禍で迫られる変革、 ロボット倉庫が小売業を救う
ドローンステーション構築に向けた協業開始について｜株式会社センシンロボティクスのプレスリリース
犬型ロボットと出かけよう 中国 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
ロボットの深い話を聞いてみた（きゅんくん）|| 目指せ！ハッカーRADIO || 3月31日 – YouTube