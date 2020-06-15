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2020年06月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年6月15日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ロボットがニュース記事執筆　ジャーナリズムの避けられない現実に | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

loveちゃん、あいぴーが新しい姿を初公開！｜Kizuna AI株式会社のプレスリリース

コロナ禍で明暗が分かれた、 ポッドキャスト の勝者と敗者 | DIGIDAY［日本版］

首相が喝！自動運転配送ロボの公道実証「2020年、可能な限り早期に」 | 自動運転ラボ

サルの生態把握へドローンで監視　長岡・栃尾　農業被害防止へ

ＬＧ電子がウーワと提携、配膳ロボット開発 – NNA ASIA・韓国・その他製造

ノーベル平和賞受賞者ジョディ・ウィリアムズ氏 「戦争での第3の革命」キラーロボットの脅威を語る(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース

モーター1強時代に風穴　油圧、ロボットで復活　　:日本経済新聞

https://t.co/eQSJ5ynuui：ロボット技術を活用した義足を開発する『BionicM』

センシンロボティクスが伊藤忠との業務提携、JXTGとの協業開始を相次ぎ発表 | DroneTribune (ドローントリビューン)

ぶつからない“自動運転ロボットの群れ”アルゴリズム　ノースウェスタン大が開発（2020年6月15日）｜BIGLOBEニュース

[最終告知] 店員から生産ラインまで活躍中！協働ロボット・Sawyer（ソーヤー）の30分ウェビナー開催｜住友重機械工業株式会社のプレスリリース

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