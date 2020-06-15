2020年06月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロボットがニュース記事執筆 ジャーナリズムの避けられない現実に | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
loveちゃん、あいぴーが新しい姿を初公開！｜Kizuna AI株式会社のプレスリリース
コロナ禍で明暗が分かれた、 ポッドキャスト の勝者と敗者 | DIGIDAY［日本版］
首相が喝！自動運転配送ロボの公道実証「2020年、可能な限り早期に」 | 自動運転ラボ
サルの生態把握へドローンで監視 長岡・栃尾 農業被害防止へ
ＬＧ電子がウーワと提携、配膳ロボット開発 – NNA ASIA・韓国・その他製造
ノーベル平和賞受賞者ジョディ・ウィリアムズ氏 「戦争での第3の革命」キラーロボットの脅威を語る(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース
モーター1強時代に風穴 油圧、ロボットで復活 :日本経済新聞
https://t.co/eQSJ5ynuui：ロボット技術を活用した義足を開発する『BionicM』
センシンロボティクスが伊藤忠との業務提携、JXTGとの協業開始を相次ぎ発表 | DroneTribune (ドローントリビューン)
ぶつからない“自動運転ロボットの群れ”アルゴリズム ノースウェスタン大が開発（2020年6月15日）｜BIGLOBEニュース
[最終告知] 店員から生産ラインまで活躍中！協働ロボット・Sawyer（ソーヤー）の30分ウェビナー開催｜住友重機械工業株式会社のプレスリリース