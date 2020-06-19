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2020年06月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年6月19日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ホリエモンが家族型ロボット“LOVOT”の魅力を全力プレゼン！「絶対に売れる」と言うワケは？｜新R25 – シゴトも人生も、もっと楽しもう。

ポストコロナにマッチ、フランスのピザ職人ロボット「Pazzi」

【住友重機械×QBIT共演 第2弾】店員から生産ラインまで活躍中！協働ロボット・Sawyer（ソーヤー）のウェブセミナー開催｜住友重機械工業株式会社のプレスリリース

ドローンを使ってシャボン玉で人工授粉・北陸先端大 | DG Lab Haus

コトバは「経営資源」である──NTTコミュニケーションズとGOが発見した、ビジョンの言語化によるAIの新たな可能性 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

業界初、化粧品開発の製剤・調合ロボットで全自動化｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ドローンパイロットを提供するDroneBaseが約8億円調達、再生可能エネルギー企業との連携狙う | TechCrunch Japan

倉庫搬送ロボ開発の中国Geek+が約210億円調達 | TechCrunch Japan

社会課題の解決　AIやデータで　ZHD 川辺健太郎社長　:日本経済新聞

日本ロボット工業会、受注額７年ぶり減少　令和元年 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

センサーなどIoT技術でホテル・旅館の３密見える化を支援！株式会社バカンが館内の混雑情報配信サービス「VACAN for Hotel」を提供開始｜株式会社バカンのプレスリリース

家庭用カセットボンベが燃料　世界初のハイブリッド・ドローンの実証成功 | DG Lab Haus

ロボットメーカーのDoog、公共施設内を自動で巡回しUV-C紫外線照射をするロボットの稼働を確認｜株式会社Doogのプレスリリース

焦点：正念場の中国ロボットベンチャー、コロナ禍を商機にできるか – ロイター

モノのデザイン(79) 次世代ロボット掃除機を宣言したパナソニック「RULO」の”次世代”を紐解く（前編） | マイナビニュース

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