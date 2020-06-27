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2020年06月27日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年6月27日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

川崎重工、ロボットだけで果たせない赤字脱出：日経ビジネス電子版

国産の自律型協働ロボ、国内物流施設で初稼動 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

新型コロナ:オムロンの自動搬送ロボット、除菌用途に活用　　:日本経済新聞

SORACOM Airの「IoT契約回線数」が、200万回線を突破！！｜株式会社ソラコムのプレスリリース

Waymoとボルボが電気ロボタクシー開発で「独占」提携 | TechCrunch Japan

水田にドローン“出動”　ＪＡ三島函南、ジャンボタニシ駆除へ｜静岡新聞アットエス

AI潅水施肥ロボット「ゼロアグリ」を開発・販売の「ルートレック・ネットワークス」が2.6億円調達 | 起業・創業・資金調達の創業手帳

AIで世界トップバリスタのコーヒーを再現—蔦谷家電、スマートハンドドリップコーヒーメーカー「iDrip」を発売 – ロイター

遠隔ロボットでオンライン面会 県西福祉会で実証実験 | 足柄 | タウンニュース

DHL、物流ロボ導入のシステム統合を60％短縮

ＺＭＰの物流無人化提案ショールーム、クラウド制御のロボットが走り回る｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

人に似るロボットには親密感を持てない？人形浄瑠璃に学ぶ「人間らしさ」｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

24歳が設立、「世界初のロボット弁護士」企業が13億円調達

子どものおもちゃをヒントにした次世代型ソフトロボットを考案｜fabcross

汗をかく人工スキンが登場！ ロボットや人が装着できる | Techable(テッカブル)

ネコ用“全自動トイレ”の最新モデルは、掃除のタイミングまで教えてくれる：製品レヴュー | https://t.co/g0yRGRzGa6

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子どものおもちゃをヒントにした次世代型ソフトロボットを考案 | fabcross

24歳が設立、「世界初のロボット弁護士」企業が13億円調達 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

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