2020年06月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
日本製のAI搭載アンドロイド「ERICA」、ハリウッド大作に史上初の主演 : 映画ニュース – 映画.com
工場スマート化の鍵 「産業用ロボット」関連の有望銘柄 :日本経済新聞
バッタ襲来にドローンも投入し殺虫剤散布 ニューデリーで厳戒態勢 – zakzak：夕刊フジ公式サイト
ロボットでリンゴ畑草刈り 省力化探り農家が実演会｜北日本新聞ウェブ[webun ウェブン]
国産の自律型協働ロボ稼働 ＧＲＯＵＮＤ、独物流大手に３０台納入 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
ＡＩベンチャー進む優勝劣敗 新技術への期待低下、資金流入も停滞 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
ファミマ、商品の陳列用ロボを導入 人手不足緩和へ :日本経済新聞
AKA株式会社が開発している英語学習AIロボット「Musio」（ミュージオ）の富岡市立西中学校への導入が決定｜AKA Corp.のプレスリリース
立命館大学発ベンチャー、大型二足歩行ロボットを開発する株式会社人機一体に出資｜FVCのプレスリリース
ユニバーサルロボット、初級者に特化した協働ロボット導入ウェビナーシリーズを開催｜Universal Robots A/Sのプレスリリース
【新型コロナウイルス対策ロボット】 紫外線照射⾃律⾛⾏型ロボット「UVDoctor Robo」販売に尽力：福島民友新聞社 みんゆうNet
やっぱり便利？AIスピーカー所有者の2人に1人がほぼ毎日使っていた｜@DIME アットダイム
ファミマ、商品陳列用ロボ導入 人手不足緩和へ :日本経済新聞
GROUND／自律型協働ロボットを試験導入できるプログラム提供 | ＬＮＥＷＳ
業務用掃除ロボット 2024年に150億円規模に｜株式会社 日本能率協会総合研究所のプレスリリース