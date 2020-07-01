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2020年07月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年7月1日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

石油ペトロナス、AI農業ロボのベンチャー企業に出資 | AsiaX

幼稚園児 ドローンの操縦に挑戦 熊本 | NHKニュース

『道路橋点検記録作成支援ロボット技術』に関する試験結果等を公表します〜 新技術の活用に向けて 〜 | 国土交通省 | JPubb

チームラボ起業・ピクシブCTOを経て「ロボット作り」の夢を実現　ユカイ工学CEOが語る、人類史に残る仕事 – ログミーBiz

医療用AIベンチャー元取締役　さらに4億円横領か

国産の自律型協働ロボ稼働　ＧＲＯＵＮＤ、独物流大手に３０台納入（SankeiBiz） – Yahoo!ニュース

日本流「ロボット接客」最前線　完全コンタクトレス居酒屋誕生へ：日経クロストレンド

利用者のニーズに変化、ウィズコロナのロボット開発に求められる視点とは 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT

ドローン活用の農業　京都・南丹のベンチャー企業が優秀賞　「京信・地域の起業家アワード」で

省人化ソリューションとして自律走行型搬送ロボット「EffiBOT」の販売を開始｜丸紅情報システムズ株式会社のプレスリリース

別府市大分ロボケアセンター内にセミパーソナルジムがグランドオープン｜CYBERDYNE株式会社のプレスリリース

アイロボットがサブスクプランを一新、気軽に試せる2週間レンタルコースを試してみた｜@DIME アットダイム

研究開発用台車ロボット「メガローバーVer2.1」のレンタルを開始します｜ヴイストンのプレスリリース

AIが操縦するドローンのアクロバット飛行が美しい | Techable(テッカブル)

近鉄、AIロボット乗り換え案内　奈良・大和西大寺駅 ｜ 共同通信

トヨタなどの支援で品質管理ロボ開発のElementary Roboticsが良品と欠陥品を判別する商用製品を発売 | TechCrunch Japan

ユカイ工学代表・青木俊介と縁ある人との「ユカイ予想図」対談企画。第二回目は根津孝太さん｜ユカイ工学｜note

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