TOP > ニュースヘッドライン > 2020年07月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年07月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年7月8日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

くら寿司がAIで「特上マグロ」を見抜くシステムを導入 – エキサイトニュース

新型コロナ:JR東日本、高輪ゲートウェイ駅で消毒ロボット実験　　:日本経済新聞

新型コロナ:集合住宅の住環境、IoTで改善　横浜市が実証実験　　:日本経済新聞

新型レクサスに自動運転　トヨタ、独自AI技術を活用　　:日本経済新聞

人工知能が人間投資アナリストを超える日 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

消防ドローンが訓練離陸　知多中部広域事務組合が導入

英アーム、ＩｏＴデータ部門を親会社ソフトバンクＧに移管へ – Bloomberg

ロボットにも「職場のコミュニケーション作法」を学ばせる–MITのAI研究 – CNET Japan

2010年7月7日に"OriHime"というロボットが生まれて10年。10分で振り返る10年の軌跡｜吉藤オリィ｜note

キュウリ栽培省力化実験　収穫ロボット開発目指す　ｂｅｎｅｆｉｃ、エムケー技研、福島タネセンター | 福島民報

新型コロナ:クオール薬局、主役はロボ　オンライン服薬指導視野に　　:日本経済新聞

ビギナーから上級者までプログラミングが楽しめるアーム付きロボット「Nabot AI」 | Techable(テッカブル)

JR東日本／非接触「配膳ロボット」高輪ゲートウェイ駅で実証実験 | 流通ニュース

医療用ロボット市場：世界の収益、トレンド、成長、シェア、サイズ、予測｜Kenneth Researchのプレスリリース

配膳ロボットで新型コロナ対策、二子玉川に「非接触」サラダバー – BCN＋R

ぶどうを包装場まで運ぶ農業用ロボット「Burro」が商用化…米カリフォルニア州 – ROBOTEER（ロボティア）

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）