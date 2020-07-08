2020年07月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
くら寿司がAIで「特上マグロ」を見抜くシステムを導入 – エキサイトニュース
新型コロナ:JR東日本、高輪ゲートウェイ駅で消毒ロボット実験 :日本経済新聞
新型コロナ:集合住宅の住環境、IoTで改善 横浜市が実証実験 :日本経済新聞
新型レクサスに自動運転 トヨタ、独自AI技術を活用 :日本経済新聞
人工知能が人間投資アナリストを超える日 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
消防ドローンが訓練離陸 知多中部広域事務組合が導入
英アーム、ＩｏＴデータ部門を親会社ソフトバンクＧに移管へ – Bloomberg
ロボットにも「職場のコミュニケーション作法」を学ばせる–MITのAI研究 – CNET Japan
2010年7月7日に"OriHime"というロボットが生まれて10年。10分で振り返る10年の軌跡｜吉藤オリィ｜note
キュウリ栽培省力化実験 収穫ロボット開発目指す ｂｅｎｅｆｉｃ、エムケー技研、福島タネセンター | 福島民報
新型コロナ:クオール薬局、主役はロボ オンライン服薬指導視野に :日本経済新聞
ビギナーから上級者までプログラミングが楽しめるアーム付きロボット「Nabot AI」 | Techable(テッカブル)
JR東日本／非接触「配膳ロボット」高輪ゲートウェイ駅で実証実験 | 流通ニュース
医療用ロボット市場：世界の収益、トレンド、成長、シェア、サイズ、予測｜Kenneth Researchのプレスリリース
配膳ロボットで新型コロナ対策、二子玉川に「非接触」サラダバー – BCN＋R
ぶどうを包装場まで運ぶ農業用ロボット「Burro」が商用化…米カリフォルニア州 – ROBOTEER（ロボティア）