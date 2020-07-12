2020年07月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
２０２０世界人工知能大会、上海市で開幕 写真13枚 国際ニュース：AFPBB News
一人乗りロボ「ラクロ」、喜怒哀楽の表現でコミュニケーション能力を強化 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）
世界で活躍するオムロンの「除菌ロボット」、新型コロナで需要が高まる｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
防水・耐風のレスキュードローンが秋田から誕生｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
未来で不在票はなくなるか？佐川がＡＩで在宅推定｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
スマート農業で効率化、ｉｎａｈｏの収穫ロボットを経産省が支援のワケ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
おうち時間に「レンタロボ」 服を着せてパートナーに：時事ドットコム
雲南省のラオス国境付近にバッタの大群、ドローンで防除作業 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
マツコがロボット掃除機を買えない理由に共感殺到 「超わかる」「ホント完璧」 – ニュースサイトしらべぇ
遠隔操作ロボット？「テレポーテーションロボット」と一緒に館内を巡る『展示室ツアー』バンドー神戸青少年科学館 | 神戸ジャーナル
中国のバーチャルシンガー「洛天依」、世界人工知能大会に登場 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News