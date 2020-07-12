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2020年07月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年7月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

２０２０世界人工知能大会、上海市で開幕　写真13枚　国際ニュース：AFPBB News

一人乗りロボ「ラクロ」、喜怒哀楽の表現でコミュニケーション能力を強化 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

世界で活躍するオムロンの「除菌ロボット」、新型コロナで需要が高まる｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

防水・耐風のレスキュードローンが秋田から誕生｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

未来で不在票はなくなるか？佐川がＡＩで在宅推定｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

スマート農業で効率化、ｉｎａｈｏの収穫ロボットを経産省が支援のワケ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

おうち時間に「レンタロボ」　服を着せてパートナーに：時事ドットコム

雲南省のラオス国境付近にバッタの大群、ドローンで防除作業　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

マツコがロボット掃除機を買えない理由に共感殺到　「超わかる」「ホント完璧」 – ニュースサイトしらべぇ

遠隔操作ロボット？「テレポーテーションロボット」と一緒に館内を巡る『展示室ツアー』バンドー神戸青少年科学館 | 神戸ジャーナル

中国のバーチャルシンガー「洛天依」、世界人工知能大会に登場　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

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