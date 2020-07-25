2020年07月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
スタンフォード大学発のAIスタートアップSnorkel AIが1500万ドルを調達 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
ドローン登録制 安全な飛行へ対策を強化せよ : 社説 : 読売新聞オンライン
商品陳列はロボットの仕事に？！半自律型遠隔操作ロボ「Model-T」 (2020年7月24日) – エキサイトニュース
懐かしく、今もかっこいい ロボット誕生１００年展 | 日本海新聞 Net Nihonkai
障害者の就労にドローンの翼 声や足で操縦 職域拡大目指す 神戸 – 毎日新聞
新競技ドローンサッカー、普及目指し国内初の専用競技場…国際基準満たす : その他 : スポーツ : ニュース : 読売新聞オンライン
“分身”がトップセールスします！ＮＴＴ東日本「社長ロボ」の本気｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
「マンボウ」が水路点検 無人調査ロボット、長崎大など開発 老朽化水力発電所での活用期待 ／長崎 – 毎日新聞
道の駅に「ドローンステーション」 ロボッツ、ジバスクラム恵那と市 小型機販売や操縦体験、講習会も
国内初 ドローンサッカー場 別府・太陽の家に開設 : ニュース : 大分 : 地域 : ニュース : 読売新聞オンライン
「消毒ロボ」自作して楽しく感染防止（産経新聞） – Yahoo!ニュース
国連人権理事会、軍事ドローンの脅威を語る「人間の判断による攻撃も非倫理的」(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース