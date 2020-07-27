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2020年07月27日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年7月27日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

鈴茂器工が恒例のフェア　すしロボット、新型ご飯盛り付け機など展示 – 観光経済新聞

自販機、コロナで転機　ダイドーはIoTで売れ筋把握　　:日本経済新聞

【家電のレンタル】実際に床拭きロボット「ブラーバ」の最高機種を借りてみた！ (2020年7月26日) – エキサイトニュース

AIが生成した“存在しない人物”が、一人ひとりに語りかける：ディープフェイクは実用化の段階へ（1/4ページ） – 産経ニュース

SteamVRのトラッキング技術でロボットの動きを簡単プログラミング！独の新興企業の試み | VR Inside

DJIがドローンレスキューマップを公開！！ドローンによる救助活動を記録

ダイドー、IoTで飲料最適補充　「自販機王国」コロナで転機　コカ・コーラは投資抑制　:日本経済新聞

コロナ禍で注目！自動運転での”コンタクトレス配送”実証まとめ | 自動運転ラボ

アスクルがヒトまで商品を運ぶ搬送ロボット111台導入、出荷量の増加と人手不足に対応 | ネットショップ担当者フォーラム

Makuake｜プログラミング的思考が、PCもスマホも使わずロボットとゲームで遊びながら身に付く｜マクアケ – クラウドファンディング

高輪ゲートウェイ駅に最新鋭ロボット続々　実証実験 – 社会写真ニュース : 日刊スポーツ

ロボット活用で安心・安全な駅へ　高輪ゲートウェイ駅の実証実験現場に潜入！ | 鉄道ニュース | 鉄道チャンネル

モーションリブ、市販の協働ロボットを遠隔操作可能に　　:日本経済新聞

新しい生活様式における筋トレは「一人」が常識！？IoTを導入した個室トレーニング空間「ソロトレ」が東京渋谷に誕生 – BRIDGE（ブリッジ）

「謎の会社で終われない」　プリファード西川CEO語る　　:日本経済新聞

AI関連発明の出願状況を調査しました （METI/経済産業省）

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