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2020年07月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年7月28日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

世界の僻地で医療ドローンが「格差」を埋める可能性 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

アマゾン、アレクサ搭載の家庭用ロボットは｢1000ドル以上｣に。低価格路線の変更に社内からは疑問の声も | Business Insider Japan

茂木健一郎の「人工知能は人間の仕事を奪うのか」に対する答え

ロボット導入を簡単にNEC、ティーチング自動化 | 電波新聞デジタル

近い将来の話…IoT、AI、5Gは私たちの生活を「変えてしまう」 | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン

アフターコロナで進む「物流革命」　先進ロボット活用がカギ：日経クロストレンド

農業支援もサブスク、南アフリカ発「Aerobotics」 はAIとドローンで食料問題に挑む – BRIDGE（ブリッジ）

ロボベンチャーのテレイグジスタンス　小売店向けロボ開発 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

コンピュータビジョン界のRaspberry Piとなる「OpenCV AI Kit」が新登場 | TechCrunch Japan

妙高市 ドローンで田んぼに肥料散布 | ニュース | 上越妙高タウン情報

Boston Dynamicsのイヌ型ロボットがフォードの改修を重ね現状がわからなくなった工場のマッピングに採用 | TechCrunch Japan

ヒューマンアカデミーロボット教室　大会初となるオンライン開催！国内外の未来のロボットクリエイターたちが大集合！「第10回ヒューマンアカデミーロボット教室 全国大会」｜ヒューマンのプレスリリース

DFAの配送ロボット「YAPE」の商用プログラムのパートナー企業を5社限定で募集します！ムービーも公開！　｜株式会社Drone Future Aviationのプレスリリース

Boston Dynamicsの犬型ロボ「Spot」、Ford Motorの工場で働く – ITmedia NEWS

NEC、ロボット導入・活用をよりスムーズにするAI技術を開発！ | Techable(テッカブル)

IoT向けOS「obnizOS」の機能を自由に拡張できる「プラグイン」が登場｜株式会社CambrianRoboticsのプレスリリース

自律走行ロボット「Syrius（シリウス）」の現場での稼働を開始｜株式会社関通のプレスリリース

2018年の国内AI特許出願は前年比5割増、NTTがトップに | 日経クロステック（xTECH）

2億7200万の機種に接続可能、アリババのAIアシスタントが敷く戦略（36Kr Japan） – Yahoo!ニュース

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