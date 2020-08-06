2020年08月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
キヤノンがAGVなど移動ロボット市場に参入、日本電産グループと協業開始 – MONOist（モノイスト）
四千頭身、ミキらがAIと本気の“大喜利”バトル！ ゆきぽよは“顔認証AI”と対決 （1/2） | 芸能ニュースならザテレビジョン
「アマゾンエコー」で産業ロボを操作！コロナ対策にもなるシステム試作｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ドローン配送本格運用 伊那市が買い物支援 – Nagano Nippo Web
新型コロナで急増する宅配需要、ロボット活用から始まる物流・配送DX | 日経クロステック（xTECH）
介護ロボット普及へ青森市に相談窓口開設
ロボットプログラミングの授業例など紹介…iTeachersTV | リセマム
AIポータルメディア「AIsmiley」、「非接触AIでビジネス革新！顔認証、チャットボット、音声認識の活用事例」をテーマにウェビナーを開催！｜株式会社アイスマイリーのプレスリリース
中国、VR＋ロボットで手術練習 触覚技術でリアルに :日本経済新聞
キュートな英会話AIロボット「Musio」が挑む、日本の英語教育市場のイノベーション | Techable(テッカブル)
次世代型清掃ロボット「CL02」 エレベーター自動乗降で 無人で各フロアへ！｜CYBERDYNE株式会社のプレスリリース
「不完全」なロボ・エアコンたち 争点絞って顧客満足 :日本経済新聞
エアロセンス、飛行距離50キロメートルのドローンを発売: 日本経済新聞
追手門学院大学の学生が女子小学生向けのロボットプログラミング教室に協力 — 大阪市の男女共同参画セミナー：紀伊民報AGARA
テラドローン、ドローンサービスを提供するオランダ企業Skytoolsと出資契約を締結 他の欧州グループ企業との連携でより幅広いサービスを提供｜テラドローン株式会社のプレスリリース
日本システムプロジェクトと土間土間が共同でロボットの実証実験を開始｜株式会社日本システムプロジェクトのプレスリリース