2020年08月07日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
最大飛行距離50キロのドローン エアロセンスが発売へ :日本経済新聞
先端技術学ぶ 小高産業技術高、ロボットテストフィールド訪問：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet
ドローン規制 米軍キャンプ・シュワブなど新たに指定 | 沖縄タイムス＋プラス ニュース | 沖縄タイムス＋プラス
AIが配車するオンデマンド交通実験の民間事業提案を募集、大阪市｜新・公民連携最前線｜PPPまちづくり
国産IoT猫トイレの「トレッタ」が米国進出、ロイヤルカナンを傘下にもつペット企業大手MARS PetcareのKinship部門と提携 | TechCrunch Japan
【5時から作家塾】ソーシャルディスタンスに役立つロボット達 レストランやスーパーで活躍 (1/2ページ) – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
ファナックなど6社、産業ロボ新技術で連携 物流に応用 :日本経済新聞
ロボットの活用が始まった高輪ゲートウェイ。「映える」駅舎で明朝体が炎上した理由とは（HARBOR BUSINESS Online） – Yahoo!ニュース
マイロボットを作ろう セミナー参加者募集 | 藤沢 | タウンニュース
「ロボット現場監督」を開発 市内工務店 「業界の課題解決へ」 | 藤沢 | タウンニュース
ドローンの用途拡大 岡山の福田農機、果樹栽培に挑む :日本経済新聞
六甲山でドローン運搬の初実験 電波状況や温度管理確認 :日本経済新聞
高齢者見守りロボ、新型コロナ感染症対策として活用 – bp-A ニュース
キヤノン、移動ロボット市場に参入–日本電産子会社に映像解析ソフトを提供 – CNET Japan
https://t.co/66xi4ytEl6 : カナダ宝くじで当せんの女性、賞金はロボットから贈呈
ロボット犬がリアル犬の動きを物真似 Googleが強化学習システム開発 – ITmedia NEWS
ウォルマートはロボ活用 黒字には効率化課題 :日本経済新聞
人工知能の「知能」とは、そもそも何を意味するのか？：「考える機械」の未来図（5） | https://t.co/g0yRGRzGa6
「センチメートル級測位サービス」個人向けに提供 ドローンの自動航行など向け – ITmedia NEWS
4脚ロボ「Spot」に中国企業が挑戦、際立つ価格と姿勢制御技術 | 日経クロステック（xTECH）
ロボットアームで24時間アプリ監視 大日本印刷系 :日本経済新聞
IoT通信の実証実験「LPWA本郷テストベッド」の開設について｜IoTメディアラボラトリーのプレスリリース
フロアーロボット「PEANUT」を利用！「土間土間 赤坂店」で実証実験を実施中 | Techable(テッカブル)