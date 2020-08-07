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2020年08月07日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年8月7日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

最大飛行距離50キロのドローン　エアロセンスが発売へ　　:日本経済新聞

先端技術学ぶ　小高産業技術高、ロボットテストフィールド訪問：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet

ドローン規制　米軍キャンプ・シュワブなど新たに指定 | 沖縄タイムス＋プラス　ニュース | 沖縄タイムス＋プラス

AIが配車するオンデマンド交通実験の民間事業提案を募集、大阪市｜新・公民連携最前線｜PPPまちづくり

国産IoT猫トイレの「トレッタ」が米国進出、ロイヤルカナンを傘下にもつペット企業大手MARS PetcareのKinship部門と提携 | TechCrunch Japan

【5時から作家塾】ソーシャルディスタンスに役立つロボット達　レストランやスーパーで活躍 (1/2ページ) – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

ファナックなど6社、産業ロボ新技術で連携　物流に応用　　:日本経済新聞

ロボットの活用が始まった高輪ゲートウェイ。「映える」駅舎で明朝体が炎上した理由とは（HARBOR BUSINESS Online） – Yahoo!ニュース

マイロボットを作ろう セミナー参加者募集 | 藤沢 | タウンニュース

「ロボット現場監督」を開発 市内工務店 「業界の課題解決へ」 | 藤沢 | タウンニュース

ドローンの用途拡大　岡山の福田農機、果樹栽培に挑む　　:日本経済新聞

六甲山でドローン運搬の初実験　電波状況や温度管理確認　　:日本経済新聞

高齢者見守りロボ、新型コロナ感染症対策として活用 – bp-A ニュース

キヤノン、移動ロボット市場に参入–日本電産子会社に映像解析ソフトを提供 – CNET Japan

https://t.co/66xi4ytEl6 : カナダ宝くじで当せんの女性、賞金はロボットから贈呈

ロボット犬がリアル犬の動きを物真似　Googleが強化学習システム開発 – ITmedia NEWS

ウォルマートはロボ活用　黒字には効率化課題　:日本経済新聞

人工知能の「知能」とは、そもそも何を意味するのか？：「考える機械」の未来図（5） | https://t.co/g0yRGRzGa6

「センチメートル級測位サービス」個人向けに提供　ドローンの自動航行など向け – ITmedia NEWS

4脚ロボ「Spot」に中国企業が挑戦、際立つ価格と姿勢制御技術 | 日経クロステック（xTECH）

ロボットアームで24時間アプリ監視　大日本印刷系　　:日本経済新聞

IoT通信の実証実験「LPWA本郷テストベッド」の開設について｜IoTメディアラボラトリーのプレスリリース

フロアーロボット「PEANUT」を利用！「土間土間 赤坂店」で実証実験を実施中 | Techable(テッカブル)

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