スマートスピーカーやスマホのAI音声会話の誤認識を楽しむ「第2回大ごにんしき大賞」 今年も開催

一般社団法人文字起こし活用推進協議会は、身近な音声認識から生まれる文字起こしを楽しむため、ヒトとAIが一緒に作業をすることで生まれた「面白い世界」を「大ごにんしき大賞」としてコンテスト開催する。昨年に引き続き第2回目。
ヒトとAIが一緒に作業をすることで生まれる「面白い世界」を大募集
新型コロナウイルス対策で自宅で過ごす時間が増え、スマートスピーカーやスマートフォンなどの自動音声認識システムを使う機会も増えてきた。
そこで、スマートスピーカーやスマートフォンのAIによる応答に「思わず笑顔になってしまった話」や「アセってしまった話」「ホッコリした話」「ムッとした話」など、ジャンルにこだわらず、音声認識中に起こったエピソードを募集する。AI音声ソフトが認識した誤変換ワードも応募可能だ。
詳細URL： https://www.koubo.co.jp/system/contest/2goninsiki/
募集内容(自身や身近な人の実体験に限る)
スマートスピーカーや、AI音声認識中に起きた誤認識についてのワードやエピソードを募集。参加者もしくは家族や友人が体験した内容に限る。インターネットに掲載されているものを自分の体験として発表することは認められない。入賞者は事務局より内容の確認がおこなわれる。
応募期間： 2021年8月1日～9月30日(必着)
発表： 2021年12月1日
表彰： 大賞 1名(5万円分ギフト券・記念品等)
佳作賞 5名(1万円分ギフト券・記念品等)
専用サイト： https://www.koubo.co.jp/system/contest/2goninsiki/
応募方法： 専用サイト内応募フォーム(2021年8月1日よりオープン)
視覚に障害がある方など、フォームへの入力が難しい場合は、事務局までメールにて連絡。
主催： 一般社団法人文字起こし活用推進協議会
「文字起こし技能テスト(R)」は一般社団法人文字起こし活用推進協議会が開催する資格試験。
協賛(五十音順)： 株式会社アドバンスト・メディア、株式会社エフスタイル、東京反訳株式会社、特定非営利活動法人フラウネッツ、株式会社大和速記情報センター
発表： 2021年12月1日
表彰： 大賞 1名(5万円分ギフト券・記念品等)
佳作賞 5名(1万円分ギフト券・記念品等)
専用サイト： https://www.koubo.co.jp/system/contest/2goninsiki/
応募方法： 専用サイト内応募フォーム(2021年8月1日よりオープン)
視覚に障害がある方など、フォームへの入力が難しい場合は、事務局までメールにて連絡。
主催： 一般社団法人文字起こし活用推進協議会
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