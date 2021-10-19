2021年10月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
アップル発表イベント「Unleashed（パワー全開）」に登場した新製品まとめ | TechCrunch Japan
アップルがSiriでのみ利用できる安価なApple Music Voiceプランを発表、月額480円 | TechCrunch Japan
「HomePod mini」に新色登場 イエロー、オレンジ、ブルーの3色 価格は据え置き（1万1880円） – ITmedia PC USER
空間オーディオ対応の「AirPods（第3世代）」10月26日発売 2万3800円 – ITmedia Mobile
Apple Musicが月額480円からに Siri専用格安プラン「Voice」、今秋投入 – ITmedia NEWS
アマゾンが家庭用ロボ参入、監視、エンタメなど用途多様 | 日経クロステック（xTECH）
宇宙で活躍する汎用作業ロボ、ISS 内で太陽電池組み立ても | 日経クロステック（xTECH）
NTT Com、「Smart Data Platform」でIoTを強化する新サービスを開始 – クラウド Watch
YACYBER株式会社はテレプレゼンス&カスタマイズロボットtemiとスマートスピーカーを活用した次世代直売所を開催いたします。｜ＹＡＣＹＢＥＲ株式会社のプレスリリース
関西国際空港 第２ターミナルビル及び関西空港駅に自律走行型巡回監視ロボット「セコムロボット X2」を導入｜関西エアポート株式会社のプレスリリース
aiboとお家で過ごそうキャンペーン｜ソニーマーケティング株式会社のプレスリリース
Yper、自律走行型配送ロボット「LOMBY」の実証実験を開始 ～ 北広島町で「中山間地域での新たなラストマイルインフラの構築」宅配便と生鮮食品などの混載配送を検証 ～｜Yper株式会社のプレスリリース
「Marine Drone（純国産水上ドローン）」が「CEATEC AWARD 2021」において『スタートアップ＆ユニバ―シティ部門 準グランプリ』を受賞｜炎重工株式会社のプレスリリース
ソフトバンクロボティクス、新たな配膳・運搬ロボット「Keenbot」を発表–Serviに続き – CNET Japan
デンソーウェーブが中型人協働ロボット「COBOTTA PRO」を開発、2022年4月より発売予定｜デンソーウェーブのプレスリリース
筋肉の動きを記録して他人に再現させる「ロボット繊維」が開発される – GIGAZINE
Amazon傘下の自動運転車企業「Zoox」が自動運転レベル3のテスト走行をシアトルで実施 – GIGAZINE