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2021年10月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年10月21日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

「Apple Watch Series 7」を試す–完成度は高いがもっと大きな変化が必要 – CNET Japan

『分身ロボットカフェDAWN ver.β』が「グッドデザイン賞BEST100」「2021年度グッドデザイン大賞候補（ファイナリスト）」に選出 ｜株式会社オリィ研究所のプレスリリース

「案内ロボ」開発大詰め　ロボテスに研究拠点のリビングロボット社　福島県南相馬市（福島民報） – Yahoo!ニュース

“人工筋肉”内蔵の作業支援ロボットも…国内最大級のロボットや工作機械の展示会 426の企業等が出展 | 東海テレビNEWS

日立・ＮＥＣ・富士通・日本ユニシスが５ＧやＡＩで促す働き方の変革｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

コロナ禍の暮らしに役立つロボット大集合　名古屋市で国内最大級見本市 | 東海地方のニュース【CBC news】

自動で配膳する猫型ロボも！新型コロナ禍の暮らしに役立つ「最新ロボット」が大集結 ポートメッセなごや | 東海地方のニュース【CBC news】

見守りAIロボット「ZUKKU」と緊急通知ボタンで24時間見守りサービスを効果検証｜株式会社オートバックスセブンのプレスリリース

iPhoneとシームレスに連係する Appleのスマートスピーカー「HomePod mini」 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア

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