2021年10月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
「Apple Watch Series 7」を試す–完成度は高いがもっと大きな変化が必要 – CNET Japan
『分身ロボットカフェDAWN ver.β』が「グッドデザイン賞BEST100」「2021年度グッドデザイン大賞候補（ファイナリスト）」に選出 ｜株式会社オリィ研究所のプレスリリース
「案内ロボ」開発大詰め ロボテスに研究拠点のリビングロボット社 福島県南相馬市（福島民報） – Yahoo!ニュース
“人工筋肉”内蔵の作業支援ロボットも…国内最大級のロボットや工作機械の展示会 426の企業等が出展 | 東海テレビNEWS
日立・ＮＥＣ・富士通・日本ユニシスが５ＧやＡＩで促す働き方の変革｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
コロナ禍の暮らしに役立つロボット大集合 名古屋市で国内最大級見本市 | 東海地方のニュース【CBC news】
自動で配膳する猫型ロボも！新型コロナ禍の暮らしに役立つ「最新ロボット」が大集結 ポートメッセなごや | 東海地方のニュース【CBC news】
見守りAIロボット「ZUKKU」と緊急通知ボタンで24時間見守りサービスを効果検証｜株式会社オートバックスセブンのプレスリリース
iPhoneとシームレスに連係する Appleのスマートスピーカー「HomePod mini」 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア