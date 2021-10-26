2021年10月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
Vox Mediaが聴覚障害者でも楽しめる全く新しいポッドキャストを配信・・・「間」や「感情表現」をビジュアルで表現 | Media Innovation
金沢シーサイドタウンで自動配送ロボット、NTTドコモとUR都市機構が実証実験 – 週刊BCN+
オムロン、台湾のロボット企業に出資 省人化需要に的: 日本経済新聞
Yahoo! JAPAN、視覚障がい者向け選挙情報サイトを公開・・・読み上げソフトで候補者情報を取得可能 | Media Innovation
中小機構、ロボット活用を包括的支援 北陸3県で: 日本経済新聞
安川電機、食材触れる初のロボット 食品工場向け: 日本経済新聞
NVIDIAが「Isaac ROS」を発表、ROSロボットへのAI認識機能の実装を容易に（MONOist） – Yahoo!ニュース
ロボ・IoT活用支援: 日本経済新聞
Pixel 6実機レビュー。確かにAIを実感、カメラは楽しい機能満載（石川温） – Engadget 日本版
矢板市、アバターロボ導入 教育現場で実証実験
オトナル、デジタル音声広告の戦略設計、CM制作から広告配信、効果計測までをワンストップで提供する『Otonal Audio Ads』を提供開始。｜オトナルのプレスリリース
自律四足歩行ロボットを活用しDXを加速する！～建設市場に向けてBoston Dynamics社の自律四足歩行ロボットSpotの取り扱いを開始～｜株式会社ニコン・トリンブルのプレスリリース
アマゾンがAlexaを病院や高齢者施設に導入、Alexaで家族の呼び出しやニュースの確認などが可能に | TechCrunch Japan
牧場に犬型ロボット登場、巻くのはソフトクリーム「おいしいよ」：朝日新聞デジタル
第6回中国瀋陽ロボット工学国際会議が瀋陽で開幕 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【カワダロボティクス×兼松】ヒト型協働ロボット「NEXTAGE」が、兼松株式会社提供のAIによる外観検査自動化アプリケーションで採用されました！｜カワダロボティクス株式会社のプレスリリース
月面探査ロボット用のモータに端を発する研究から、超高齢化社会を支えるロボット製作へ | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
ファナックと共同開発、キリンが稼働させる「茶葉自動投入ロボ」とは？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
川崎重工、薬などロボで搬送 藤田医科大病院で実証実験: 日本経済新聞