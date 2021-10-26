TOP > ニュースヘッドライン > 2021年10月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年10月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年10月26日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

Vox Mediaが聴覚障害者でも楽しめる全く新しいポッドキャストを配信・・・「間」や「感情表現」をビジュアルで表現 | Media Innovation

金沢シーサイドタウンで自動配送ロボット、NTTドコモとUR都市機構が実証実験 – 週刊BCN+

オムロン、台湾のロボット企業に出資　省人化需要に的: 日本経済新聞

Yahoo! JAPAN、視覚障がい者向け選挙情報サイトを公開・・・読み上げソフトで候補者情報を取得可能 | Media Innovation

中小機構、ロボット活用を包括的支援　北陸3県で: 日本経済新聞

安川電機、食材触れる初のロボット　食品工場向け: 日本経済新聞

NVIDIAが「Isaac ROS」を発表、ROSロボットへのAI認識機能の実装を容易に（MONOist） – Yahoo!ニュース

ロボ・IoT活用支援: 日本経済新聞

Pixel 6実機レビュー。確かにAIを実感、カメラは楽しい機能満載（石川温） – Engadget 日本版

矢板市、アバターロボ導入　教育現場で実証実験

オトナル、デジタル音声広告の戦略設計、CM制作から広告配信、効果計測までをワンストップで提供する『Otonal Audio Ads』を提供開始。｜オトナルのプレスリリース

自律四足歩行ロボットを活用しDXを加速する！～建設市場に向けてBoston Dynamics社の自律四足歩行ロボットSpotの取り扱いを開始～｜株式会社ニコン・トリンブルのプレスリリース

アマゾンがAlexaを病院や高齢者施設に導入、Alexaで家族の呼び出しやニュースの確認などが可能に | TechCrunch Japan

牧場に犬型ロボット登場、巻くのはソフトクリーム「おいしいよ」：朝日新聞デジタル

第6回中国瀋陽ロボット工学国際会議が瀋陽で開幕　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

【カワダロボティクス×兼松】ヒト型協働ロボット「NEXTAGE」が、兼松株式会社提供のAIによる外観検査自動化アプリケーションで採用されました！｜カワダロボティクス株式会社のプレスリリース

月面探査ロボット用のモータに端を発する研究から、超高齢化社会を支えるロボット製作へ | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

ファナックと共同開発、キリンが稼働させる「茶葉自動投入ロボ」とは？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

川崎重工、薬などロボで搬送　藤田医科大病院で実証実験: 日本経済新聞

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）