2021年11月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
AIカフェロボット「root C」、新モデル登場！スペシャルティコーヒーの祭典『SCAJ2021』にてお披露目｜株式会社New Innovationsのプレスリリース
うたロボ『Charlie（チャーリー）』がやってきた ｜ヤマハミュージック直営店・教室
ひょうご経済＋｜経済｜国産初の手術支援ロボ、民間病院などに複数台納入 ３月までに５０億円の売り上げ目指す シスメックス
ロボットとＡＩで効果的な歩行訓練実現 パナソニック – ケアニュース by シルバー産業新聞｜介護保険やシルバー市場の動向・展望など幅広い情報の専門新聞
Clubhouseが会話のリプレイ機能を発表・・・データのダウンロードやスピーカースキップも可能 | Media Innovation
Spotifyが国内サービス開始から5年間を振り返る各種ランキングを発表｜スポティファイジャパン株式会社のプレスリリース
「ロボットを人類最後の発明に」殺菌灯搭載ロボ開発者が捨てた“創り手のエゴ”【スマートロボティクス】 – エンジニアtype | 転職type
分身ロボで社会に参加 : 最新号 : 中高生新聞って？ : 中高生新聞 : 読売新聞オンライン
旅先を提案するＡＩ、旅行体験価値を向上できるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
来年上半期にもドローンやロボット宅配サービスが可能に : 東亜日報
自律運転走行・配送のNuroがTiger Globalなどから6億ドル調達、Googleとは提携も | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報
敦賀市、セイノーHD、エアロネクストがドローンを含む次世代高度技術活用により地域課題の解決に貢献する新スマート物流の構築に向けた包括連携協定を締結｜株式会社エアロネクストのプレスリリース
建ロボテック、建設現場の省人化・省力化を実現するロボットソリューション「鉄筋結束トモロボ」が令和3年度四国地方発明表彰 「文部科学大臣賞」 を受賞｜建ロボのプレスリリース
職人技を継承するバウムクーヘン専用AIオーブン「THEO」、ロンドンへ派遣 | Techable(テッカブル)
Googleに3000億円超の制裁金が確定、EUでの市場独占に関する裁判での敗訴で – GIGAZINE
オトナル、デジタル音声広告とラジオ広告の購買効果を可視化する「購買分析パッケージ」を提供開始｜オトナルのプレスリリース
無言でアレクサを操作できるリモコンを作ったよ :: デイリーポータルZ
HTC、メガネ型の小型VRグラス「VIVE Flow」を11月18日に日本発売–価格は約6万円 – CNET Japan
テンセント・ミュージック、独占配信契約放棄後も成長維持 21年7-9月売上高1390億円超 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
グーグル、言語障害の人をサポートする新アプリ「Project Relate」 – ケータイ Watch
人型ロボ「ペッパー」動かす、中学生プログラミング学習…十文字 : 十文字中学・高等学校 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン