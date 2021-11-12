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2021年11月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年11月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ドローンが買い物代行　敦賀の愛発地区　来春、配送サービス実証実験　：中日新聞Web

ソニーグループが国内社員４万人に展開、「ＡＩリテラシー研修」の中身｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

MIT Tech Review: 新材料探索のプロセスを AIとロボットで再構築する 化学者のあくなき探求

NVIDIA 、3DでAIアバターが生き生きと話す「Omniverse Avatar」を発表。アバター作成を手軽に – Engadget 日本版

ウォーターズ竹芝の有人地域でドローンによるフードデリバリーの実証実験 | TECH+

「絶対に応援せんといけん」孫泰蔵が震えた女性起業家　ロボット工学を学ぶもハンダづけすらできず？(1/2)〈AERA〉 | AERA dot. (アエラドット)

KDDIら、ドローンによるフードデリバリー実証実験–有人地帯での実施は都内初 – CNET Japan

小学生が作ったオリジナルロボット「embotアイデアコンテスト 2021」最優秀賞が決定 | ICT教育ニュース

着け心地抜群！今までよりもグッと気軽に。HTC初のメガネ型・超軽量VRグラスでVR体験 ｜ ガジェット通信 GetNews

Spotify、Podcastの次はオーディオブックを強化　Findaway買収 – ITmedia NEWS

アップル、ドローン関連特許を出願。初めは隠そうとしていた？ – Engadget 日本版

ロボホン健康診断｜ロボホン｜ココロを、前向きにしてくれるロボット。

暮らしに豊かさと癒し・安心を与えるロボット「ユピ坊」「Juno」の訪問設定サポートを開始｜日本PCサービス株式会社のプレスリリース

アマゾン、「Prime Video」の映像を30秒だけシェア可能に–米国向けiOSアプリで – CNET Japan

マキタからロボット掃除機。テニスコート3面分を清掃する業務用（Impress Watch） – Yahoo!ニュース

Amazon社員がおすすめする、Alexa（アレクサ）やAmazonデバイスを活用したペットとの暮らし – About Amazon | Japan

世界初！AIスピーカーを多言語対応チャットシステムに切り替え基本特許「多言語対応チャットボット」を取得｜TradFit株式会社のプレスリリース

ARグラス用ディスプレイ・モジュール開発などのCellidが5億円調達、研究開発強化や量産開始に向け組織・開発体制の強化 | TechCrunch Japan

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