2021年11月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ドローンが買い物代行 敦賀の愛発地区 来春、配送サービス実証実験 ：中日新聞Web
ソニーグループが国内社員４万人に展開、「ＡＩリテラシー研修」の中身｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
MIT Tech Review: 新材料探索のプロセスを AIとロボットで再構築する 化学者のあくなき探求
NVIDIA 、3DでAIアバターが生き生きと話す「Omniverse Avatar」を発表。アバター作成を手軽に – Engadget 日本版
ウォーターズ竹芝の有人地域でドローンによるフードデリバリーの実証実験 | TECH+
「絶対に応援せんといけん」孫泰蔵が震えた女性起業家 ロボット工学を学ぶもハンダづけすらできず？(1/2)〈AERA〉 | AERA dot. (アエラドット)
KDDIら、ドローンによるフードデリバリー実証実験–有人地帯での実施は都内初 – CNET Japan
小学生が作ったオリジナルロボット「embotアイデアコンテスト 2021」最優秀賞が決定 | ICT教育ニュース
着け心地抜群！今までよりもグッと気軽に。HTC初のメガネ型・超軽量VRグラスでVR体験 ｜ ガジェット通信 GetNews
Spotify、Podcastの次はオーディオブックを強化 Findaway買収 – ITmedia NEWS
アップル、ドローン関連特許を出願。初めは隠そうとしていた？ – Engadget 日本版
ロボホン健康診断｜ロボホン｜ココロを、前向きにしてくれるロボット。
暮らしに豊かさと癒し・安心を与えるロボット「ユピ坊」「Juno」の訪問設定サポートを開始｜日本PCサービス株式会社のプレスリリース
アマゾン、「Prime Video」の映像を30秒だけシェア可能に–米国向けiOSアプリで – CNET Japan
マキタからロボット掃除機。テニスコート3面分を清掃する業務用（Impress Watch） – Yahoo!ニュース
Amazon社員がおすすめする、Alexa（アレクサ）やAmazonデバイスを活用したペットとの暮らし – About Amazon | Japan
世界初！AIスピーカーを多言語対応チャットシステムに切り替え基本特許「多言語対応チャットボット」を取得｜TradFit株式会社のプレスリリース
ARグラス用ディスプレイ・モジュール開発などのCellidが5億円調達、研究開発強化や量産開始に向け組織・開発体制の強化 | TechCrunch Japan