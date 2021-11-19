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2021年11月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年11月19日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

産業用ロボット設置台数は10年で倍増、「中国」「半導体」市場を狙う日本メーカー｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

エクサウィザーズ、元DeNA春田氏描いたAI戦略: 日本経済新聞

NTTドコモ、携帯通信のドローン　医薬品宅配や災害対策: 日本経済新聞

Googleと名乗る不審な営業電話、実は公式による会話型AIの調査だったと判明 | スラド IT

Clubhouseにようやく字幕機能、日本語など13言語に対応しまずはiOS版 | TechCrunch Japan

産業ロボ、中国で外資4強増産　ABBは新工場　　:日本経済新聞

米Bell、新型自律飛行デリバリードローン「APT」を公開 – fabcross for エンジニア

ネコ型ロボットが認知症の患者をいやす | ヘルスデーニュース | 毎日新聞「医療プレミア」

踊るロボットが とり野菜鍋ＰＲ　金沢工大生運営の店 あすデビュー：北陸中日新聞Web

ロボットメンテを一元管理　ＦＡエンジニアリングのコスモ技研がシステム構築　人員配置など最適化23年に部門売上高２倍へ

アマゾン、Echo Show 10でより自然な「会話モード」を正式提供開始 | TechCrunch Japan

ついにSpotifyが全世界のユーザーにリアルタイム歌詞表示機能を提供 | TechCrunch Japan

Spotify、有料ポッドキャスト配信を可能にするサブスクを米国外でも開始–日本はまだ – CNET Japan

［新規ご購入のお客様対象］家族型ロボット『LOVOT』2022年初頭より月額費用が新価格に｜GROOVE X 株式会社のプレスリリース

NTTデータ経営研究所、農作業支援ロボットによるスマート農業の実証模様や成果を11月26日開催のアグリビジネス創出フェア2021へ出展｜株式会社NTTデータ経営研究所のプレスリリース

全国でも珍しい、名古屋鉄道が市街地でドローン実証｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

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