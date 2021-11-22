2021年11月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
JFEエンジなど３社が共同開発、建設工事を効率化する施工ロボット３種の全容｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
フェイスブックのAI、陰謀論者の隠語を検知できず。内部告発者ホーゲン｢偽情報投稿対応の大失敗｣ | Business Insider Japan
「Appleは信頼を失いかねない」 Apple“人の心を読むAI”を専門家が不安視：Apple「感情分析AIモデル」の可能性と課題【後編】 – TechTargetジャパン データ分析
介護役より親友ロボ: 日本経済新聞
KDDIとJパワー、ドローンによる電力設備の点検実証を開始 – ケータイ Watch
Amazon、フランスのドローン配達（Prime Air）の研究開発チームを解散 | DroneWiki
小学生のミニドローン体験プログラム_11月27日_ドローンの社会インフラ化を見据えて — 大阪工業大学 – 大学プレスセンター
ドローンに嗅覚を！ 廃水処理施設などの臭気を分析する「電子鼻（e-nose）」 | Techable(テッカブル)
「ロボカップアジアパシフィック （略称：RCAP）2021あいち」当社、配膳ロボットα2号機・薬剤噴霧ロボットα5号機出展決定｜株式会社アルファクス・フード・システムのプレスリリース
糖尿病患者向けの体内に埋め込むロボット 体外から無線で操作し、自動で薬を注入：Innovative Tech – ITmedia NEWS
MITが「どこかに埋もれているなくしもの」を見つけられるロボットを開発！ | Techable(テッカブル)
ロボットプログラミング教室「ロボ団」藤が丘校の中学生チームがロボットプログラミングの国際大会WROで世界5位に入賞しました！｜夢見る株式会社のプレスリリース
世界の音声アシスタントアプリケーション市場は、2027年まで年平均成長率32.4%で成長する見込み｜Report Oceanのプレスリリース
おうち時間のお悩みには、オーディオブックが活躍！オーディブルが2021年の利用動向調査を発表｜Audible, Inc.のプレスリリース
AIポータルメディア「AIsmiley」、データ分析AIカオスマップを公開｜株式会社アイスマイリーのプレスリリース
総務省後援「第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2021」にて音声解析AI電話「MiiTel」がAI部門で先進技術賞を受賞｜(株)レブコム／MiiTelのプレスリリース
ＪパワーがＫＤＤＩとドローンで設備を３Ｄ化する狙い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
「ドローンの長時間飛行を実現する高エネルギー電池開発プロジェクト」成果発表会を開催｜ORLIB株式会社のプレスリリース
MRグラス「NrealLight」11月末にアメリカでも発売。通信大手ベライゾンが販売担う | Mogura VR