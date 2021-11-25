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2021年11月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年11月25日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

開発が噂されるAppleのEVカー、ハンドルもペダルもない。…らしい | ギズモード・ジャパン

近未来テクノロジー見聞録(66) 人間型ロボットは、基礎研究から高度な技術開発や商用化フェーズへ！ | TECH+

ロボットと視覚制御技術でコネクターへの挿入作業を自動化、FPCやFFCに対応：FAニュース – MONOist

膝手術支援ロボ 最新に【文化・くらし／山梨】 | さんにちEye 山梨日日新聞電子版

対話型AIの市場が拡大–どのような変革が生まれているのか – (page 2) – ZDNet Japan

【ディープテックを追え】生物生態系を守る。ＡＩ研究者の答え｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ロボットが跳んだりはねたり　VR就活の不思議空間 | 経済記者「一線リポート」 | 池田美欧 | 毎日新聞「経済プレミア」

分身ロボでドバイ万博体験　ＡＮＡ、自宅から遠隔操作｜中部経済新聞 愛知・岐阜・三重・静岡の経済情報

｢サイボーグになって幸せです｣61歳科学者の肉声 | 先端科学・研究開発 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース

ペン組み立てロボ快調　半田工科高が大会出場へ：中日新聞Web

ベンチャー発のAI開発サービス「Learning Center」、競合大手への対抗策とは | 日経クロステック（xTECH）

東大発スタートアップの挑戦　「起業で日本に灯を」　AI開発「単純作業から解放する」 | 毎日新聞

【大丸福岡天神店】懐いて、嫉妬する。家族型ロボット『LOVOT』初登場！｜株式会社　大丸松坂屋百貨店のプレスリリース

クオリティソフト、「ドローンプログラミング学習キットPython編」導入数が130を突破 | ICT教育ニュース

大阪工業大学、小学生のミニドローン体験プログラムを開催 | ICT教育ニュース

買いやすい卓上ロボット登場！感情表現がキュートな「Eilik」｜株式会社講談社のプレスリリース

ユニバーサルロボット、協働ロボットのオンライン展示会「COLLABORATE-URオンライン展示会 2021 AUTUMN」を開催｜Universal Robots ASのプレスリリース

業務用ロボット掃除機「RULO Pro GRS2M」を発売｜パナソニックのプレスリリース

もう手拭きには戻れない！全自動窓掃除ロボット HOBOT-2S が応援購入サイト「Makuake」にて日本先行販売開始！#便利家電 #大掃除｜モトヤ株式会社のプレスリリース

ロボ縦横無尽、未来開く熱戦　愛知・常滑でアジアパシフィック開幕：中日新聞Web

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