2021年11月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
開発が噂されるAppleのEVカー、ハンドルもペダルもない。…らしい | ギズモード・ジャパン
近未来テクノロジー見聞録(66) 人間型ロボットは、基礎研究から高度な技術開発や商用化フェーズへ！ | TECH+
ロボットと視覚制御技術でコネクターへの挿入作業を自動化、FPCやFFCに対応：FAニュース – MONOist
膝手術支援ロボ 最新に【文化・くらし／山梨】 | さんにちEye 山梨日日新聞電子版
対話型AIの市場が拡大–どのような変革が生まれているのか – (page 2) – ZDNet Japan
【ディープテックを追え】生物生態系を守る。ＡＩ研究者の答え｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボットが跳んだりはねたり VR就活の不思議空間 | 経済記者「一線リポート」 | 池田美欧 | 毎日新聞「経済プレミア」
分身ロボでドバイ万博体験 ＡＮＡ、自宅から遠隔操作｜中部経済新聞 愛知・岐阜・三重・静岡の経済情報
｢サイボーグになって幸せです｣61歳科学者の肉声 | 先端科学・研究開発 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
ペン組み立てロボ快調 半田工科高が大会出場へ：中日新聞Web
ベンチャー発のAI開発サービス「Learning Center」、競合大手への対抗策とは | 日経クロステック（xTECH）
東大発スタートアップの挑戦 「起業で日本に灯を」 AI開発「単純作業から解放する」 | 毎日新聞
【大丸福岡天神店】懐いて、嫉妬する。家族型ロボット『LOVOT』初登場！｜株式会社 大丸松坂屋百貨店のプレスリリース
クオリティソフト、「ドローンプログラミング学習キットPython編」導入数が130を突破 | ICT教育ニュース
大阪工業大学、小学生のミニドローン体験プログラムを開催 | ICT教育ニュース
買いやすい卓上ロボット登場！感情表現がキュートな「Eilik」｜株式会社講談社のプレスリリース
ユニバーサルロボット、協働ロボットのオンライン展示会「COLLABORATE-URオンライン展示会 2021 AUTUMN」を開催｜Universal Robots ASのプレスリリース
業務用ロボット掃除機「RULO Pro GRS2M」を発売｜パナソニックのプレスリリース
もう手拭きには戻れない！全自動窓掃除ロボット HOBOT-2S が応援購入サイト「Makuake」にて日本先行販売開始！#便利家電 #大掃除｜モトヤ株式会社のプレスリリース
ロボ縦横無尽、未来開く熱戦 愛知・常滑でアジアパシフィック開幕：中日新聞Web