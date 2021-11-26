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2021年11月26日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年11月26日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

安川電機 タブレットペンダント ロボット向けに適用 スマホ感覚の操作実現 | オートメーション新聞WEB

ホンダ、AI活用で運転時のヒューマンエラーゼロを目指す「知能化運転支援技術」など世界初公開 2050年に交通事故死者ゼロへ（Impress Watch） – Yahoo!ニュース

ローソン、AIで店舗改革　マイクロソフトと提携: 日本経済新聞

ホンダ、AIで事故リスク回避　20年代後半に市販車へ: 日本経済新聞

SpotifyがTikTokに似た縦方向ビデオフィードのテストを開始 | TechCrunch Japan

オーディブルと幻冬舎、音声コンテンツ拡充に向け連携強化を発表　積極的に新刊をオーディオブック化し、書籍発売と同日予約可能な体制へ｜Audible, Inc.のプレスリリース

DX清掃ロボット「Whiz i アイリスエディション」　福島県の南相馬市立原町第三小学校に国内公立学校初（※1）導入｜アイリスオーヤマ株式会社のプレスリリース

業務用ロボット掃除機「RULO Pro GRS2M」を発売｜パナソニックのプレスリリース

ユニバーサルロボット、協働ロボットのオンライン展示会「COLLABORATE-URオンライン展示会 2021 AUTUMN」を開催｜Universal Robots ASのプレスリリース

国内最大級のオーディオ＆ビジュアルアワード「VGP2022」にて、世界初の照明一体型プロジェクター「popIn Aladdin」が2年連続の金賞を受賞｜popIn株式会社のプレスリリース

傘や杖にもAirTagを！スティック状のものに固定できたり、財布のカードポケットに収納できるAirTag保護アクセサリー 7製品19アイテムを新発売｜エレコム株式会社のプレスリリース

「おにぎり工場」に欠かせないロボットたちの実力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

人の行動予測するAIで事故危険を警告　ホンダが世界初の技術

ロボットが活躍する北京冬季五輪　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

災害時の通信復旧をドローンでも–NTT西日本やドコモ関西が合同防災訓練を公開 – CNET Japan

ロボットとAIが「空中庭園」の設計と建設をサポート、チューリッヒ工科大学による実験プロジェクト | TechCrunch Japan

Spotify、TikTokライクな縦スクロール機能をテスト中 | Media Innovation

ロボット型スピーカーがイヤホンになって地球に再来。低遅延でゲームも映画も快適「Gravastar Sirius」 – Engadget 日本版

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