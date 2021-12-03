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2021年12月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年12月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

渋谷区で遠隔協同子育て支援ロボット「チカロ」を使った未就学児向け発達巡回の実証実験をスタート｜株式会社ＣｈｉＣａＲｏのプレスリリース

NPO人材開発機構が株式会社オリィ研究所と分身ロボット「OriHime」を活用したeラーニングMC業務の契約更新を発表｜特定非営利活動法人ＮＰＯ人材開発機構のプレスリリース

音を「目で」楽しむ。耳が不自由な人のためのPodcast番組 | 世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン | IDEAS FOR GOOD

ロボット企業の「あなたの顔と声を2200万円で買います」に応募者殺到 – GIGAZINE

ファナック、安川電機が狙う成長分野　賢くて安全、「人協働ロボット」：日経ビジネス電子版

東大・松尾教授　AI起業家の輩出に全力：日経ビジネス電子版

ロボットで出荷支援 | 寒川 | タウンニュース

ソニーやNTT東の「国産ドローン」　DJI排除は追い風か: 日本経済新聞

1000億円超スタートアップ、国内倍増6社　AIや新素材　　:日本経済新聞

アイロボットCEO「ロボット開発、ソフト競争に」: 日本経済新聞

ソフトクリームが作れる。「かわいい」客寄せロボットの正体｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

航空機と配送ロボ、「無人×無人」で物資輸送！川崎重工、概念実証に成功 | 自動運転ラボ

介護ロボットのメリットとは？関係者の立場と要介護者の状況にわけて解説 – AIケアラボ

セグウェイがCocoとの提携で歩道走行型ロボットによる配達に初進出 | TechCrunch Japan

Google、2022年中に「Pixel Watch」（仮）発売か──Insider報道 – ITmedia NEWS

「ロボット大集合！ in アリオ橋本」相模原市でロボットイベントを開催！｜相模原市のプレスリリース

【路上感撮】街の変遷見守る「ロボット」　川崎・中原区 – 産経ニュース

AI通訳機「POCKETALKⓇ（ポケトーク）」シリーズが11月度販売金額シェア 98.3％を獲得｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース

Googleを解雇されたAI倫理研究者、独自研究所DAIR設立　フォード財団などが支援 – ITmedia NEWS

ソフトバンク出資のユニコーンPicsArtがR&D企業DeepCraftを買収、AI・動画編集機能の強化狙って | TechCrunch Japan

動画：鳥のように枝に止まれるロボット開発 米スタンフォード大　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ロボサイエンス部、ＳＤＧｓフォーラムに参加…追手門学院大手前 : 追手門学院大手前中学校・高等学校 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン

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