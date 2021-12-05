2021年12月05日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
世界初！宿泊ゲストがAIスピーカーに話しかけるだけで最適な旅行情報を提供！基本特許「スマート旅行」を取得｜TradFit株式会社のプレスリリース
バイオロボットに自己複製能力が発見 – 2021年12月4日, Sputnik 日本
介護事業で自動搬送ロボットは活用できるか、損保ジャパンなどが実用化目指す｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
グーグルを追われたAI倫理研究者が、新たな研究所を開設した理由 | https://t.co/g0yRGRiD86
村一番の困りごと「草刈り」解決するロボットを…開発コンテストに子どもたちが参加 課題解決を「楽しい」に【岡山発】
表情がリアルすぎて逆に恐ろしい新たなヒューマノイドロボット : カラパイア
「揚げたてです」効果ある？…ローソンがＡＩで会話データ分析(読売新聞) – goo ニュース
キズナアイの活動に関するご報告｜Kizuna AI株式会社のプレスリリース
岐阜工の井口さん最優秀 ロボットアイデア甲子園県大会 窓を清掃する機械考案：中日新聞Web
てきぱき配膳ロボ人気 長崎空港 : ニュース : 長崎 : 地域 : 読売新聞オンライン
韓国のファッションメタバース「Zepeto」、ソフトバンクらから214億円を調達しユニコーンに | BRIDGE（ブリッジ）テクノロジー＆スタートアップ情報
Apple Watchを上下逆さまに付けたら何が起きたか？ | ライフハッカー［日本版］
めちゃほしい！ スケルトンな｢AirPods｣と｢Mac電源アダプタ｣のプロトタイプ | ギズモード・ジャパン
国際NGO キラーロボットの脅威を訴える動画制作「if human: kill() 人間なら殺せ」（佐藤仁） – 個人 – Yahoo!ニュース
ロボットの顔モデル、やりませんか？ モデル料は2000万円… | ギズモード・ジャパン
｢生きたロボット｣の自己増殖が確認される…最適な形状は｢パックマン｣ | Business Insider Japan
ＩｏＴ家電 普及の壁はメーカーの囲い込みか – 産経ニュース