2021年12月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
安全安心な国産ドローンは蒼天を駆けるか、ACSLが「SOTEN」を発売：ドローン（1/2 ページ） – MONOist
"敵はAIや量子コンピューティングに投資している"–英MI6長官が語った変化の必要性（ZDNet Japan） – Yahoo!ニュース
名医の技をロボットへ 5Gで治療・手術をデジタル化 | ビジネスネットワーク.jp
“おうちでロボットを作ろう!” エレキットの組み立てロボットコーナーがマルツに新設、オンライン体験講座も実施 （取材中に見つけた○○なもの） – AKIBA PC Hotline!
エバーブルテクノロジーズ、帆船型ドローン「Type-X」の製品化に向けた自動操船実験–風力だけで自動航行 – CNET Japan
海中ごみ調査へ自律型船ロボット 長崎大が実証実験：朝日新聞デジタル
3年半で約4倍！アルペン物流倉庫、自動運転ロボが増殖中 | 自動運転ラボ
Uberからスピンアウトした歩道走行ロボットServe Roboticsが約15億円獲得 | TechCrunch Japan
1つのアプリに統合！コミュニケーションロボット「BOCCO」と「BOCCO emo」。異なるWebサービスをつなぐ「IFTTT」連携で暮らしが便利に。｜ユカイ工学株式会社のプレスリリース
AI音声認識の誤認識エピソードを募集した「第2回大ごにんしき大賞」の結果発表を12月1日に実施｜一般社団法人文字起こし活用推進協議会のプレスリリース
ヒューマノイド「Ameca」がお目覚め。表情とジェスチャーが人間っぽすぎる！ ｜ ガジェット通信 GetNews
東京駅に“ロボバリスタ” 狭いスペース有効活用（テレビ朝日系（ANN）） – Yahoo!ニュース
アクサダイレクト、入院中の子どもたちと分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」を通したリモート交流会を開催｜アクサ損害保険株式会社のプレスリリース
ライオンが全社導入する健康リスクのＡＩ予測システムの全容｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社