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2021年12月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年12月9日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

PORTO、音声広告で＋10％、重複接触だと＋22％のサーチリフトを実証 | 株式会社VOYAGE GROUP

人手不足をロボットで解消するなら、忘れてはいけない大事なこと：日経クロステック Active

ビルにOS入ってる　清水建設、既存物件もIoT化: 日本経済新聞

プリファード、物流拠点にAIロボ　22年春稼働: 日本経済新聞

小学生がプログラミングでドローンを飛ばす – CNET Japan

福島第一原発の廃炉 ロボット技術者の入国見通し立たず｜NHK 福島県のニュース

ギークプラス「自動搬送ロボ」 アルペン物流C 追加導入 | オートメーション新聞WEB

ＡＩ・ロボットで効率アップ 「スマート農業」シンポジウム｜NHK 北海道のニュース

小学生がプログラミングでドローンを飛ばす – 産経ニュース

テレプレゼンスロボットの可能性 ～あなたの分身が縦横無尽に職場を巡回する～ | 『日本の人事部』

JR東京駅に「ロボバリスタ」登場　本格派・高品質のコーヒーを早朝から待ち時間なしで ｜ ガジェット通信 GetNews

【ディープテックを追え】ＡＩが文章を「作成」。日本語の自然言語処理にイノベーション｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

コロナで業績悪化のＪＲ西日本、ＡＩ活用「コスト構造改革」に挑む｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

安全保障高いドローン、ACSLが更新需要を狙う｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

非対面オーダーがブルーボトルコーヒーでも実現。AIカフェロボット技術活用 – Engadget 日本版

自動運転レベル4システム、LiDAR込みで1万ドル！中国https://t.co/E1sZYwoSRcがパッケージ製品 | 自動運転ラボ

コロコロ転がる水陸両用の球体ロボ「Sphero」はプログラム方法も楽しみ方もいろいろ！ – どれ使う？プログラミング教育ツール – 窓の杜

わかやま新報 » Blog Archive » ロボット全国大会プレゼン賞　桐蔭中チーム

帆船型ドローン | 湘南人

GUTPとNTT Com、デジタル空間からロボットなどをリアルタイム制御 | TECH+

低コストで軽量な四足歩行ロボットが作れるオープンソースプロジェクト「Open Dynamic Robot Initiative」 – GIGAZINE

ビットコイン離れ進む？　人気の仮想通貨に変化の兆し（1/2 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン

Amazonが老舗ネットアクセスランキングサイト「https://t.co/nCgpBWzaAF」の提供を2022年で終了すると発表 – GIGAZINE

集団で動く、ゴキブリ風小型ロボット　力を合わせて大型ロボットを操縦：Innovative Tech – ITmedia NEWS

エアロセンス、有線ドローンによりプロ野球中継を4時間30分連続空撮 – ドローンジャーナル

食べて成長も？カエルの細胞から生まれた “生体ロボット” （ABEMA TIMES）

深圳でロボタクシー実証を進めるDeepRoute、L4級自動運転ソリューションの価格を約114万円に設定 | TechCrunch Japan

Meta、新たなAIシステムで有害コンテンツ特定を迅速化 – CNET Japan

シャオミ、完全ワイヤレスイヤホン「Redmi Buds 3」を12月中旬発売 – ケータイ Watch

iPhone 14 Proはノッチとおさらばか　パンチホール型FaceTimeカメラになるとの予想（1/2 ページ） – ITmedia NEWS

ぬいぐるみが話すように見えるボタン型スピーカーに「ほぼ自動おしゃべりモード」 – ITmedia NEWS

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