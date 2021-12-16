2021年12月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
竹中工務店など「海床ロボ」実証実験 万博に向け: 日本経済新聞
配達の民族のロボ、玄関まで自動運転配達 – NNA ASIA・韓国・サービス
部屋探しにもロボット 物件の日当たり騒音24時間計測: 日本経済新聞
不眠、うつ、ダイエットからの解放… イーロン・マスクも注目する脳AI融合で未来はこう変わる（紺野 大地） | ブルーバックス | 講談社（1/4）
交通量調査員がいなくなる？ＡＩで交通量調査の業務を効率化｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
防衛装備庁が対ドローン用レーザー兵器を開発する狙い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ドローンで武装、トルコがアフリカへの武器輸出を模索｜ARAB NEWS
VRしたときのウインクとトゥンクを可視化してくれるヘッドセット｢HP Reverb G2 Omnicept Edition｣ | ギズモード・ジャパン
Nature、電力不足が懸念される冬に向けて「みんなで節電プロジェクト」を実施｜Nature株式会社のプレスリリース
ドローンレーシングチーム「JAPRADAR」、2021年ドローンレースで4冠を獲得｜株式会社アクティブガジェットのプレスリリース
公開されたコンテンツからAIでインサイトを抽出し企業の意思決定を支援するSignal AIが約57億円調達 | TechCrunch Japan
米政府がドローンメーカーDJIなど中国企業8社を投資ブラックリストに追加 | TechCrunch Japan
夜空に輝くサンタやトナカイ、描いたのはドローン３００機 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
不眠、うつ、ダイエットからの解放… イーロン・マスクも注目する脳AI融合で未来はこう変わる（現代ビジネス） – Yahoo!ニュース
音楽のNFT販売を支援するプラットフォーム「https://t.co/3U0h6iyXa5」がa16zから5.7億円調達 | TechCrunch Japan
アマゾンがAlexaの「スキル」開発者への手数料引き下げ、2022年から | TechCrunch Japan
ACSL、高セキュリティーな国産ドローン 量産化へ: 日本経済新聞
清水建設とソニーグループが実証始めた「建設現場の巡回・監視ロボット」の全容｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
りんな、AI初の『ILLUSTRATION』選出｜rinna株式会社のプレスリリース
自作ロボで「除染」せよ。高専生が挑む廃炉ロボコン：朝日新聞デジタル
ロボットが現場監督？！工事現場で”リモート施工管理”を開始。生産性向上と現場監督のリモートワーク実現へ｜株式会社エス・ビルドのプレスリリース
コロナ禍の医療現場にロボット導入 神奈川県内普及目指す|tvk NEWS WALL|Channel OPEN YOKOHAMA
Appleがリモートワーク解除を無期限延期か – GIGAZINE
現代自動車のモバイル・エキセントリック・ドロイドは奇抜なロボットプラットフォーム | TechCrunch Japan