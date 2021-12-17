TOP > ニュースヘッドライン > 2021年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年12月17日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

更にひろがるTileデバイスパートナープログラム　探し物を「音」で見つけるスマートトラッカー「Tile」を搭載した世界初、Visaカード「三井住友カード Tile」誕生！｜Tile, Inc.のプレスリリース

撫でると「うれしいにゃー」と反応する配膳ロボットに「ぬくもり」があるロボットも…次世代ロボットの進化 | HTB北海道ニュース

児童ら介護ロボと触れ合う　音更 | 十勝毎日新聞電子版－Tokachi Mainichi News Web

高松でロボット展示会　高校生など対象の見学会も: 日本経済新聞

新型コロナ: 飲食再開で九州の人手不足再び、配膳ロボやITで対応: 日本経済新聞

アプリにロボット　最新の「非接触」技術（長崎国際テレビ） – Yahoo!ニュース

スタンフォード大学のヤモリに着想を得たロボットハンドが、ゆで卵や果物を（つぶさずに）掴む | TechCrunch Japan

米、ドローン世界最大手の中国ＤＪＩを投資禁止対象に 英紙報道｜TBS NEWS

飲食店の作業はすべてロボット　人間は交流に集中【未来予測14】：日経クロストレンド

村田製作所チア部の小型ロボット4体が演技披露も　地元の小学校で出前授業 ｜ 京都新聞

ガラス瓶３種を99％認識する「資源ゴミＡＩ自動選別機」の仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

シール材メーカーがＡＩベンチャーと提携の狙い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

九州新幹線のダンパーの塗装を担うロボット「コぺル」の正体｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

倒産したAnkiのAIロボット「Cozmo」と「Vector」が復活、「第2の父」が目指すサステナブルなプラットフォームとは | fabcross

自律型配達ロボット市場の競争が激化–米スタートアップが追加の資金調達に成功 – CNET Japan

AI主導のバーチャルDJ「Kàra Màr」、史上初のアルバム『Anthropic Principle』リリース | TABI LABO

GPT-4は、GPT-3の500倍となる100兆個のパラメータを持つだろう | AI専門ニュースメディア AINOW

Meta、悪質な監視ツールを販売する7社を利用禁止に – CNET Japan

SGST、ワタミにてサービスロボット「KettyBot」で業界初のスマート案内&サービスを導入 | グルメプレス

米 ドローン最大手「DJI」など制裁 中国による人権侵害理由に | 米 バイデン大統領 | NHKニュース

VRのキャラクターに「腕グイ」されるデバイス　政大や京大などが開発：Innovative Tech – ITmedia NEWS

多額の投資を引きつける中国のロボット市場 – CNET Japan

マイクロソフト開発のAI「りんな」が歌詞や楽曲名をもとに描画を生成 – ADFウェブマガジン｜ADF Web Magazine – 建築×アート×デザインのメディア情報ニュース

「スマート冬季五輪」ロボットコンテスト開催 中国・河北省　写真10枚　国際ニュース：AFPBB News

「少数民族の監視を支援」米がドローン世界最大手を投資禁止に｜TBS NEWS

人間共存ロボットの実現を目指す東京ロボティクス、産業向け製品の開発にも本腰 ｜ ガジェット通信 GetNews

Spotify、ラジオ番組をPodcastに変換するツールのWhooshkaaを買収（2021年12月17日）｜BIGLOBEニュース

【飛行ロボコン】 第17回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト開催 (2021年12月17日) – エキサイトニュース

「からくり部員」のロボット教室　～大学の「ロボット遊交部からくり」と一緒に作ろう！～(芝浦工業大学公開講座のお知らせ) – 芝浦工業大学のプレスリリース

都市型自動運転船「海床（うみどこ）ロボット」実証実験を実施｜炎重工株式会社のプレスリリース

建設ロボットの需要高まる、「大界機器人」が半年で2回目の資金調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

Meta、子どもが描いた1枚絵からアニメーションを作るAI – PC Watch

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）