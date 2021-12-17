2021年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
更にひろがるTileデバイスパートナープログラム 探し物を「音」で見つけるスマートトラッカー「Tile」を搭載した世界初、Visaカード「三井住友カード Tile」誕生！｜Tile, Inc.のプレスリリース
撫でると「うれしいにゃー」と反応する配膳ロボットに「ぬくもり」があるロボットも…次世代ロボットの進化 | HTB北海道ニュース
児童ら介護ロボと触れ合う 音更 | 十勝毎日新聞電子版－Tokachi Mainichi News Web
高松でロボット展示会 高校生など対象の見学会も: 日本経済新聞
新型コロナ: 飲食再開で九州の人手不足再び、配膳ロボやITで対応: 日本経済新聞
アプリにロボット 最新の「非接触」技術（長崎国際テレビ） – Yahoo!ニュース
スタンフォード大学のヤモリに着想を得たロボットハンドが、ゆで卵や果物を（つぶさずに）掴む | TechCrunch Japan
米、ドローン世界最大手の中国ＤＪＩを投資禁止対象に 英紙報道｜TBS NEWS
飲食店の作業はすべてロボット 人間は交流に集中【未来予測14】：日経クロストレンド
村田製作所チア部の小型ロボット4体が演技披露も 地元の小学校で出前授業 ｜ 京都新聞
ガラス瓶３種を99％認識する「資源ゴミＡＩ自動選別機」の仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
シール材メーカーがＡＩベンチャーと提携の狙い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
九州新幹線のダンパーの塗装を担うロボット「コぺル」の正体｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
倒産したAnkiのAIロボット「Cozmo」と「Vector」が復活、「第2の父」が目指すサステナブルなプラットフォームとは | fabcross
自律型配達ロボット市場の競争が激化–米スタートアップが追加の資金調達に成功 – CNET Japan
AI主導のバーチャルDJ「Kàra Màr」、史上初のアルバム『Anthropic Principle』リリース | TABI LABO
GPT-4は、GPT-3の500倍となる100兆個のパラメータを持つだろう | AI専門ニュースメディア AINOW
Meta、悪質な監視ツールを販売する7社を利用禁止に – CNET Japan
SGST、ワタミにてサービスロボット「KettyBot」で業界初のスマート案内&サービスを導入 | グルメプレス
米 ドローン最大手「DJI」など制裁 中国による人権侵害理由に | 米 バイデン大統領 | NHKニュース
VRのキャラクターに「腕グイ」されるデバイス 政大や京大などが開発：Innovative Tech – ITmedia NEWS
多額の投資を引きつける中国のロボット市場 – CNET Japan
マイクロソフト開発のAI「りんな」が歌詞や楽曲名をもとに描画を生成 – ADFウェブマガジン｜ADF Web Magazine – 建築×アート×デザインのメディア情報ニュース
「スマート冬季五輪」ロボットコンテスト開催 中国・河北省 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News
「少数民族の監視を支援」米がドローン世界最大手を投資禁止に｜TBS NEWS
人間共存ロボットの実現を目指す東京ロボティクス、産業向け製品の開発にも本腰 ｜ ガジェット通信 GetNews
Spotify、ラジオ番組をPodcastに変換するツールのWhooshkaaを買収（2021年12月17日）｜BIGLOBEニュース
【飛行ロボコン】 第17回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト開催 (2021年12月17日) – エキサイトニュース
「からくり部員」のロボット教室 ～大学の「ロボット遊交部からくり」と一緒に作ろう！～(芝浦工業大学公開講座のお知らせ) – 芝浦工業大学のプレスリリース
都市型自動運転船「海床（うみどこ）ロボット」実証実験を実施｜炎重工株式会社のプレスリリース
建設ロボットの需要高まる、「大界機器人」が半年で2回目の資金調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
Meta、子どもが描いた1枚絵からアニメーションを作るAI – PC Watch