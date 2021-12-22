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2021年12月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年12月22日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』無気力な主人公＆壊れかけのロボットの冒険、全国で – ファッションプレス

ロボットがピーマンを収穫 農家の労働力不足を解決する「優しい収穫ロボ」の実力 ｜ FNNプライムオンライン

大手のロボット事業が本格化　サムスン組織格上げ、主力事業に – NNA ASIA・韓国・その他製造

【韓国】大手のロボット事業が本格化［製造］ | ORICON NEWS

藤田医科大、スマートホスピタル実現へ医療ロボットやAI活用 | 電波新聞デジタル

NEC、AIで盲導犬の健康管理適性犬の共通特性把握へ | 電波新聞デジタル

半導体の微細化に商機見出す装置メーカーたち、最前線をまるっと紹介｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ＡＩは人間を超えたのか？音声認識技術を“ガチで”競わせてみた｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ヤフーが全社員にAIスキル教育、何を学ぶ？: 日本経済新聞

オムロンとキヤノンが協働ロボットの“目”と“手”で連携：協働ロボット – MONOist

ポケットサポート、病気の子どもが360度首振りできる遠隔授業ロボット試作機完成 | ICT教育ニュース

理科部員、中学ロボットコンテスト近畿大会で優勝…関西学院 : 関西学院中学部・高等部 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン

アプリ不要！LINEのみで操作できるIoT見守り端末「見守り猫さんドア～ズ」発売｜株式会社ＶＡＬＵＥＣＡＲＥのプレスリリース

豪Wing、2021年のドローン配達は昨年の600％以上増加 | DroneWiki

元OculusのMetaが次世代VRヘッドセットの要となるレンズのメーカー・Imagine Optixを買収か – GIGAZINE

Twitter創業者ジャック・ドーシーが「Web3」に苦言を呈しイーロン・マスクも交えた大激論に – GIGAZINE

イノテックとOSAROがロート製薬の次世代スマート工場のAIピッキングロボット導入のためのシステム構築を担当｜OSARO合同会社のプレスリリース

レブコムの音声解析AI電話MiiTelが東京都全域の保健所で採用、新型コロナ陽性患者への電話業務・療養支援に活用 | TechCrunch Japan

株式会社タスキの社外取締役にAIロボット研究や経営経験の豊富な、いとうまい子氏と公認会計士の大場睦子氏が就任｜タスキのプレスリリース

子ども向けロボットプログラミング教室「プログラボ」　２０２２年４月 西武池袋線沿線２校目のひばりヶ丘校が開校！！｜株式会社JR中央線コミュニティデザインのプレスリリース

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