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2021年12月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年12月23日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

地方ベンチャーが日本初のドローンショー用自作新機体「unika」を開発！｜株式会社ドローンショーのプレスリリース

アグロボットスタートアップの輝翠TECH、資金調達を実施 | https://t.co/NDtzjLOm5A

ソフトバンクG出資のドローン「XAG」、上海科創板に上場へ。農業用でDJIと競合 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

新事業の研究開発に生かす、アイシンのＡＩ活用法｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「分身ロボット」を活用してひきこもり当事者の社会参加を支援、神戸市｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス

Metaやアマゾンら、コロナ懸念でCESへの対面参加を見送り – CNET Japan

ロボットに空海宿る？　四国遍路で歩行支援ロボの実証実験 (朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

ビジョンテクノロジーに加え、AIとIoT技術で日本の交通と運送車両の安全を支える車載設備｜Dahua Technology Japan 合同会社のプレスリリース

Uberなどが大口顧客に！？自動配送ロボ開発Serve Roboticsの有望性 | 自動運転ラボ

音声解析AI電話「MiiTel」、「MiiTel for Salesforce」をSalesforce AppExchange で提供開始｜レブコムのプレスリリース

アスノシステムとして初の試み！小学生が楽しく学ぶロボットプログラミング体験教室「ナブかつLAB」を開催｜アスノシステム株式会社のプレスリリース

放課後児童会に英会話ロボ寄贈　浜松・出雲殿互助会｜あなたの静岡新聞

自動配送ロボ、届け出制へ　電動モビリティーの交通ルール改正案 | 毎日新聞

｢オートストア｣に｢棚搬送ロボット｣──物流の現場でいま何が起きているのか？ | Business Insider Japan

探究型キッズプログラミング教室アルスクールがロボット・IoTプロダクト開発のユカイ工学と提携、プログラミング教材アルスパーク上でロボット開発が可能に｜アルスクール株式会社のプレスリリース

オミクロン株でCES出展者が参加を迷う中、主催は断固開催の意向 | TechCrunch Japan

ブラックバス型ロボットで外来種を威嚇–有効性示す研究結果 – CNET Japan

パナソニック版「メタバース」、仕掛け人は出戻り社員: 日本経済新聞

マイホッケーの音声配信がはじまりました　アレクサ、Apple・Googleポッドキャストに対応 | マイホッケー（MY HOCKEY）｜ホッケー専門メディア

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