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2022年「Amazon初売りセール」Amazon Echoファミリーの割引価格は? Echoとスマートホーム製品とのセットもセール対象品に

2022年1月4日 By

Amazonの2022年初売りセールは、2021年1月3日9時〜2021年1月6日23時59分までの期間限定で開催されている。
毎回、注目となるAmazon Echoデバイスの「特選タイムセール」はどれくらいの割引が実施されているだろうか。今回は、Echoシリーズ単体製品だけでなく、スマートホームを実現するためのセット製品も用意されているので一部を紹介しよう。


Amazon Echo Dot (第3世代)

旧デザインとなる「Echo Dot」(エコードット)第3世代は、通常4,980円が2,000円引き40%OFFの2,980円に。

一世代前のエントリーモデルだが、価格を考えれば各部屋にスマートホームを導入するのにも最適だろう。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Dot (第3世代)



Echo Dot 第3世代 + アイリスオーヤマ スマートリモコン

「セット買い」の「Echo Dot 第3世代 + アイリスオーヤマ スマートリモコン SMT-RC1」が通常10,960円から4,400円OFF(40%OFF)の6,560円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Dot (第3世代)+ アイリスオーヤマ スマートリモコン



Echo Dot 第3世代 + Nature スマートリモコン Remo mini2

「はじめての既存家電スマートホームセット」として「Echo Dot 第3世代 チャコール + Nature スマートリモコン Remo mini2」が、通常10,920円のところ、45%OFFの5,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Dot (第3世代)+ Nature スマートリモコン Remo mini2



Echo Dot 第3世代 + ラトックシステム スマートリモコン

また「セット買い」として「Echo Dot (第3世代) + ラトックシステム スマートリモコン Amazon簡単セットアップ対応モデル Alexa/Google Assistant/Siri 対応/屋外操作対応/スマートスピーカー対応」が、通常8,363円のところ、35%OFFの5,409円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Dot (第3世代)+ ラトックシステム スマートリモコン



Echo Dot 第3世代 + ルンバ 692

更に「セット買い」として「Echo Dot 第3世代 チャコール + ルンバ 692 アイロボット ロボット掃除機 Alexa対応モデル」が通常34,780円のところ、14%OFFの29,800円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Dot (第3世代)+ ルンバ 692 アイロボット ロボット掃除機 Alexa対応モデル


Amazon Echo (第4世代)


通常11,980円が3,000円引き25％OFFの8,980円に。
プレミアムサウンド&スマートホームハブ、最新スタンダードモデル(球体幅144mm)。小型の第4世代Echo Dot(球体幅100mm)よりも高音質を望むならこちらのモデルがおすすめ。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo (第4世代) トワイライトブルー



Echo (第4世代) + Nature Remo mini2 スマートリモコン

Echo (第4世代)にも「セット買い」が用意されていて「Echo (第4世代) グレーシャーホワイト + Nature Remo mini2 スマートリモコン」が通常17,960円が33%OFFの11,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo (第4世代)グレーシャーホワイト + Nature Remo mini2 スマートリモコン


Amazon Echo Show 5 第2世代


通常8,980円が3,500円引き39％OFFの5,480円に。
新型の5.5インチディスプレイ搭載のエントリーモデルのスマートディスプレイ。画面があることでスキルや操作もわかりやすくなるし、ビデオ通話も楽しめる。

外部リンク
Amazon.co.jp / 【新型】Amazon Echo Show 5



Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 + Imou ネットワークカメラ

「お家のセキュリティセット」として「【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 – スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、ディープシーブルー」が用意されている。ネットワークカメラとのセットだ。
通常13,470円のところ、37%OFFの8,480円となっている。

外部リンク
Amazon.co.jp / 新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 – スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、ディープシーブルー

ほかにもスマートリモコンとのセット「【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 + Nature スマートリモコン Remo mini2」(通常8,980円が5,480円)もある。



Amazon Echo Show 8 第2世代


通常14,980円が4,000円引き27％OFFの10,980円に。
8インチHDスマートディスプレイ with Alexa、13メガピクセルカメラ付き。ステレオスピーカーを搭載。画面が大きめなことで、Amazon Prime Videoなど動画のコンテンツも楽しみやすい。

外部リンク
Amazon.co.jp / 【新型】Amazon Echo Show 8



Echo Show 8 + スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Hub Mini

Echo Show 8とスイッチボット スマートリモコン Hub Miniのセット商品「Echo Show 8 (エコーショー8) HDスクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール + スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Hub Mini」が用意されている。
通常18,960円が31%OFFの12,980円だ。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Show 8 (エコーショー8) HDスクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール + スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Hub Mini



Echo Show 8 第2世代 + ネットワークカメラ ATOM Cam 2

「安心パック」として「【新型】Echo Show 8 (エコーショー8) 第2世代 – HDスマートディスプレイ with Alexa、13メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト」とネットワークカメラ ATOM Cam 2がセットになった製品も用意されている。
通常18,660円が22%OFFの14,460円。

外部リンク
Amazon.co.jp /【新型】Echo Show 8 (エコーショー8) 第2世代 – HDスマートディスプレイ with Alexa、13メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト 、安心パック




Amazon Echo Show 10 第3世代

Amazon Echo Show シリーズの最高峰「Echo Show 10 (エコーショー10) 第3世代 – モーション機能付きスマートディスプレイ with Alexa」は通常29,980円が28%OFFの21,480円に。
10.1インチHDの大きなディスプレイ(1280 x 800)と迫力の指向性スピーカー(1.0インチツイーター x 2、3.0インチウーファー)が両立。

外部リンク
Amazon.co.jp / 【新型】Amazon Echo Show 10 第3世代 チャコール

「Amazon Echo Show 10」にもセット商品が用意されているのでチェックしよう。


Amazon Echo Studio


通常24,980円が3,500円引き14％OFFの21,480円に。
Hi-Fi/3Dによる没入感のあるサウンド、オーディオを楽しむならこれ。

外部リンク
Amazon.co.jp / Amazon Echo Studio

「Amazon Echo Studio」にも「スマートリモコン」等のセット商品が用意されているのでチェックしよう。

関連サイト
Amazon Echoシリーズ　(Amazon)
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