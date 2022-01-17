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2022年01月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年1月17日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

遠隔操作ロボットにレーザー光、人の技も　災害に備えインフラを守る：朝日新聞デジタル

音声コマンドで重さを調節できる！ Amazon Alexa対応のスマートダンベル | ギズモード・ジャパン

ポッドキャスティングの世界市場は2027年まで年平均成長率27.5％で成長すると予測される｜Report Oceanのプレスリリース

新型コロナ: AI＋ロボの実験室が革新加速の起爆剤　米大や島津など: 日本経済新聞

中国ネット販売大手　欧州初のロボットショップ開設でアマゾンを締め出し　CNBC – 2022年1月17日, Sputnik 日本

自動配送ロボに「歩行者用エアバッグ」！米Nuroの発想力 | 自動運転ラボ

横歩きで大自然に迫る。カニ型ロボットにカメラを仕込み4千万匹の大移動を撮影 | ギズモード・ジャパン

鳥の爪型ロボット付ドローン、スイスの研究チームが開発　鉄棒などに高速着地 | ニコニコニュース

アップルのVR/ARヘッドセット、開発に遅れか–リリースは2023年に？ – CNET Japan

セコムがAIを活用して警戒監視や受付業務を行なうバーチャル警備システムを販売開始｜@DIME アットダイム

鳥の爪型ロボット付ドローン、スイスの研究チームが開発　鉄棒などに高速着地：Innovative Tech – ITmedia NEWS

【レビュー】初心者でも組み立て＆カスタマイズできたよ！ ラズパイ搭載の犬型ロボット「Mini Pupper」 | Techable(テッカブル)

「水中ドローン保険」にCFD販売取扱いの法人機種「FIFISH V6 EXPERT」「FIFISH V6 PLUS」「FIFISH W6」が追加されました｜CFD販売株式会社のプレスリリース

公共空間と調和するセキュリティロボット「cocobo」を発売（2022年1月17日）｜BIGLOBEニュース

ドコモ、6G時代の「人間拡張」に向けた基盤を開発 – ケータイ Watch

Appleが開発中のAR/VRヘッドセットはM1Pro相当の性能で価格が20万円を超えるというウワサ – GIGAZINE

「AR試し置き」システムを開発するAvataarが約52億円を調達 | Mogura VR

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