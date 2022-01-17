2022年01月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
遠隔操作ロボットにレーザー光、人の技も 災害に備えインフラを守る：朝日新聞デジタル
音声コマンドで重さを調節できる！ Amazon Alexa対応のスマートダンベル | ギズモード・ジャパン
ポッドキャスティングの世界市場は2027年まで年平均成長率27.5％で成長すると予測される｜Report Oceanのプレスリリース
新型コロナ: AI＋ロボの実験室が革新加速の起爆剤 米大や島津など: 日本経済新聞
中国ネット販売大手 欧州初のロボットショップ開設でアマゾンを締め出し CNBC – 2022年1月17日, Sputnik 日本
自動配送ロボに「歩行者用エアバッグ」！米Nuroの発想力 | 自動運転ラボ
横歩きで大自然に迫る。カニ型ロボットにカメラを仕込み4千万匹の大移動を撮影 | ギズモード・ジャパン
鳥の爪型ロボット付ドローン、スイスの研究チームが開発 鉄棒などに高速着地 | ニコニコニュース
アップルのVR/ARヘッドセット、開発に遅れか–リリースは2023年に？ – CNET Japan
セコムがAIを活用して警戒監視や受付業務を行なうバーチャル警備システムを販売開始｜@DIME アットダイム
鳥の爪型ロボット付ドローン、スイスの研究チームが開発 鉄棒などに高速着地：Innovative Tech – ITmedia NEWS
【レビュー】初心者でも組み立て＆カスタマイズできたよ！ ラズパイ搭載の犬型ロボット「Mini Pupper」 | Techable(テッカブル)
「水中ドローン保険」にCFD販売取扱いの法人機種「FIFISH V6 EXPERT」「FIFISH V6 PLUS」「FIFISH W6」が追加されました｜CFD販売株式会社のプレスリリース
公共空間と調和するセキュリティロボット「cocobo」を発売（2022年1月17日）｜BIGLOBEニュース
ドコモ、6G時代の「人間拡張」に向けた基盤を開発 – ケータイ Watch
Appleが開発中のAR/VRヘッドセットはM1Pro相当の性能で価格が20万円を超えるというウワサ – GIGAZINE
「AR試し置き」システムを開発するAvataarが約52億円を調達 | Mogura VR