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2022年01月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年1月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

遠隔地からスマホ操作を教えるのを助けてくれるロボットを発見！ – docomo Open House'22より | マイナビニュース

韓国機械研究所がＡＩ防疫ロボットを開発 : 東亜日報

ペットを飼う自信がない人におすすめしたいAIを搭載した愛玩用ロボットを選ぶという選択肢｜@DIME アットダイム

一人に一台一生寄り添うスマートロボット開発も – 村垣善浩・女子医大先端生命医科学研究所副所長に聞く◆Vol.3 | https://t.co/USkO5gwDbs

50代で電通を退職した元コピーライターが、ドローンで起業したワケ：元電通マン、今ドローンマン（1/3 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン

「第6回 ロボ デックス（ロボット開発・活用展）」に出展しています。 | 株式会社ゼネテック – ホームページ

積水ハウスが住宅部材の生産ラインに導入したＡＩの効果｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

オーイーシーがドローン使いイベント開催 | 電波新聞デジタル

東北電力が早期復旧へドローン導入 | 株式会社 三陸新報社

三菱電機とイオンモール、自律走行ロボットによる商品配送の実証実験 | TECH+

ＡＩ使いわいせつ動画を「モザイクなし」、ネット公開…男を著作権法違反で在宅起訴 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン

「人の目」をスキャンして早死にするかどうか予測するAI登場 – GIGAZINE

情報確認や消毒ロボット 「春運」を守る画期的な技術の数々–人民網日本語版–人民日報

「検査体制」もひっ迫…ロボットが“自動PCR検査”

ホンダ、米AI画像認識に出資　自動運転に応用: 日本経済新聞

イオンモールnews｜自律走行ロボットによる商品配送の実証実験開始 – 流通スーパーニュース

注目テーマ「人工知能」　AI開発企業だけじゃない！関連銘柄の本命は – 経済・ビジネス｜QUICK Money World –

セコム、神奈川県の「公募型『ロボット実証実験支援事業』」に参画: 日本経済新聞

MBCニュース | ネコ型ロボットの入社式　飲食店で配膳担当

ブライダルファッションデザイナー桂由美さん（写真…：ロボットもおめかしを：時事ドットコム

アセントロボティクス、知能ロボットのさらなる進化と市場拡大に伴いAI開発強化および最新のセンシング技術との融合に向け10億円のシリーズB資金調達ラウンドを実施｜アセントロボティクス株式会社のプレスリリース

セコムが神奈川県の「公募型『ロボット実証実験支援事業』」に参画｜セコム株式会社のプレスリリース

患者の「動かしたい」リハビリロボがアシスト　疲労抑え、治療前向きに　尼崎総合医療センターで活用｜総合｜神戸新聞NEXT

チャットボットはAIが自動で回答してくれるの？～内情をお話しします～ – 週刊アスキー

ホンダ、米AI画像認識に出資　自動運転に応用: 日本経済新聞

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