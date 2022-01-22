2022年01月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
岡山大発の新興、専門知識なくてもAI作成・導入を支援: 日本経済新聞
テスラが人型ロボット「Optimus」に『汎用人工知能（AGI）』採用か、イーロン・マスクが示唆 | Buzzap！
浜松・和合町にロボットクレープ店 地域の子どもが喜ぶ店目指す – 浜松経済新聞
AIでアバターの動き生成 ACESとバンダイナムコ系: 日本経済新聞
グッドイヤーが自律走行型配達ロボット車両用に非空気式タイヤ（エアレスタイヤ）を開発しテストを実施 (MotorFan) – Yahoo!ニュース
日本勢、水素ドローンに活路 物流・点検など用途拡大へ: 日本経済新聞
ドローン配送、雪でもOK セイノーＨＤが実証実験 | 岐阜新聞Web
“ＬＯＶＯＴ”が期間限定で新潟に！ 「子どもみたい」心を癒やすペットロボット（ＮＳＴ新潟総合テレビ） – Yahoo!ニュース
長崎が「ロボットの街」に！？島を駆ける“無人宅配ロボ” 今後は？
飲食業界で導入進む「ロボット」コロナ対策、人材不足で注目【岡山・倉敷市】 【ＲＳＫニュース 岡山・香川】
Metaの研究者が画像・音声・文字を同じように学習するAIを開発 | TechCrunch Japan
AI搭載で泣き声やおしゃべりも検知。毎日の赤ちゃんの成長を記録できる見守りカメラ「iBabiSmart」
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Spotifyは依然としてトップの音楽サービスだが、市場シェアは減少中 | TechCrunch Japan
カシオ、人やロボットの歌声を演奏できる「電子キーボード」を発売 | ニコニコニュース