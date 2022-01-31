2022年01月31日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロボットが人間の介助なしでブタの腹腔鏡手術に成功、腸管の縫合も | Techable(テッカブル)
390億から820億パラメータへ｜LINEの巨大言語モデル HyperCLOVA開発の裏側 | AI専門ニュースメディア AINOW
カインズ、AIカフェロボット「root C」を店舗に設置。第一弾は、カインズスーパーセンター上里本庄店 | リテールガイド
カスミ、ネットスーパー向けピッキングに自律型協働ロボットを応用 | リテールガイド
2022年は国産ドローン元年となるか、目視外飛行可能なレベル4に向け急発進：MONOist 2022年展望（1/3 ページ） – MONOist
初の１兆円台は目前、産業用ロボット受注額が過去最高に｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
静かに進化するAI、グーグルやメタの開発動向に見る2022年のトレンド | AMP[アンプ] – ビジネスインスピレーションメディア
食堂ロボット開幕前に故障か “お疲れモード”で昼食４０分待ち…北京五輪現地記者日記（スポーツ報知） – Yahoo!ニュース
ドローン国際展示会「JapanDrone2022」、初の「次世代エアモビリティEXPO」併催へ │ LOGI-BIZ online ロジスティクス・物流業界ニュースマガジン
食堂ロボット開幕前に故障か “お疲れモード”で昼食４０分待ち…北京五輪現地記者日記 (2022年1月31日) – エキサイトニュース
甘えるロボットに高齢者癒やされ 神戸市が介護施設で実証実験「職員に見せない表情に」｜神戸｜神戸新聞NEXT
東京・丸の内仲通りでロボット走行実証実験屋内から屋外へドリンク搬送 | 電波新聞デジタル
【CE2022から】IoT関連 デバイスの小型化や長寿命化、電源や部品技術で支える | 電波新聞デジタル
ドローン空爆に批判 エチオピア政府軍、民間人殺害 | 毎日新聞
宇宙ロボスタートアップのGITAI、速く安く実用化で先行: 日本経済新聞
はじめてのドローンを DJIインストラクターがサポートする無料のオンライン入門セミナーを開催｜株式会社セキドのプレスリリース
ありがとう！ロボット「ASIMO」 未来館卒業記念の特別イベントを開催｜国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館のプレスリリース
ロボットものづくりファンドを総額26億円でファイナルクローズ｜フューチャーベンチャーキャピタル株式会社のプレスリリース
株式会社Robot Home、働き方の多様化とDXを推進する新オフィスを銀座に開設｜ロボットホーム のプレスリリース
ファースト・オートメーション、世界最大級のロボット・トレードショー『国際ロボット展』に初出展｜株式会社ファースト・オートメーションのプレスリリース
まるでスカウター、ドローン連携人命救助用AIスマートグラス「3rd-EYE」実用化へ | Buzzap！