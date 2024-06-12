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名古屋の夜景にゴジラ襲来、巨大な姿が窓のすぐそばに！中部電力 MIRAI TOWERでネイキッドのプロジェクションマッピング開催

2024年6月12日 By

名古屋テレビ塔株式会社が運営する「中部電力 MIRAI TOWER」の90m屋内展望台「スカイデッキ」にて、2024年6月20日(木)から9月23日(月・振)まで、ゴジラが襲来するプロジェクションマッピングショーが公開される。
株式会社ネイキッドが企画・演出・制作を手がけたもので、開業70周年特別ナイトイベント「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来！～Directed by NAKED, INC.～」で行う。



ゴジラの70年の軌跡を振り返るプロジェクションマッピングショー

2015年夏からネイキッドがコラボレーションしている「中部電力 MIRAI TOWER」は今年で開業70周年。名古屋での70年の歩みを伝え祝福すべく、同じく今年70周年を迎える「ゴジラ」とのコラボレーションが実現した。

ネイキッドが企画演出を務めるプロジェクションマッピングショーでは、2024年の名古屋の街に「ゴジラ」が降り立つ特別仕様に。60年前に公開された映画『モスラ対ゴジラ』にて、中部電力 MIRAI TOWERがゴジラに破壊されたシーンが、ネイキッドのプロジェクションマッピングで現代に蘇る。

まるで巨大なゴジラが窓のすぐそばを歩いているような没入感のある映像演出や、「ゴジラ」歴代作品を振り返りながら70周年を祝うデジタル花火が名古屋の夜景を彩るマッピングショーが楽しめるという。

また、中部電力MIRAI TOWERそばの久屋大通公園 ミズベヒロバには巨大なゴジラが登場。そのほかにも、中部電力MIRAI TOWERとゴジラの70年の歩みを発信し祝福するさまざまな企画が実施予定。
詳しくは中部電力MIRAI TOWER公式サイト（https://www.nagoya-tv-tower.co.jp/）を参照。

「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来！～Directed by NAKED, INC.～」 開催概要
イベント名：開業70周年特別ナイトイベント
「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来！～Directed by NAKED, INC.～」
会場：中部電力 MIRAI TOWER （旧：名古屋テレビ塔）90m屋内展望台「スカイデッキ」
開催期間：2024年6月20日(木)～9月23日(月・振)
開催時間：【6/20(木)～8/4(日)】
　平日・日曜日　19:30～21:00（最終入場　20:40）
　土曜日　　　　19:30～21:40（最終入場　21:20）
【8/5(月)～9/23(月・振)】
　平日・日曜日　　　19:00～21:00（最終入場　20:40）
　土曜日　 　　　　　19:00～21:40（最終入場　21:20）

チケット料金（税込）：
　大人（高校生以上）：1名 1,800円
　小人（小・中学生）：1名 800円
未就学児：無料
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