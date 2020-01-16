2020年01月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
総額10億円の賞金付き国際コンテスト「ANA AVATAR XPRIZE」に挑戦する日本チーム「FRJ-DOKAROBO」が予選を通過、次の競技審査に向けて開発を加速｜株式会社富士建のプレスリリース
トヨタ、家事支援ロボ発売へ 米子会社開発、２５年ごろ「簡易型」:一面:中日新聞(CHUNICHI Web)
高齢者の旅、ロボが支援 KNT-CT“楽々歩行ツアー”の反応：日経クロストレンド
革命的料理人 厨房ロボットに期待、個性を競う時代に :日本経済新聞
AIにキャラクターを、CESで目立ったアジアのアプローチ：日経ビジネス電子版
日本参入、中国シャオミが明かすIoT製品「成功の秘訣」 | 日経 xTECH（クロステック）
スマホで一世風靡のBlackBerry、コネクテッドカー向けAI車載ソリューションを発表 | 自動運転ラボ
5GがAIの未来を変えるのか？ CESで見つけた新しい潮流 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
トヨタ、“空飛ぶクルマ”のJoby Aviationに約433億円を出資–eVTOLの量産目指す – CNET Japan
【Eufy】月額980円からロボット掃除機が使える「Eufyサブスクプラン」がサービス開始！長期契約が不要な14泊15日のレンタルも同時にスタート｜アンカー・ジャパン株式会社のプレスリリース
2020は“空港無人化”が進むーー無人ロボットカフェ「Cafe X」が空港へ進出 – BRIDGE（ブリッジ）
難病や障害を持つ人が分身ロボットを遠隔操作し渋谷でカフェの運営に参加 | DG Lab Haus
日本人が寝ている間に中国人エリートが電車の中でしていること：日経ビジネス電子版
協働ロボット普及のカギは「用途別パッケージ」、2020年は“第3の道”にも期待 (1/3) – MONOist（モノイスト）
ドロサツ!!「ドローン100台」無料レンタルのキャンペーンを開始 | マイナビニュース