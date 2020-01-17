2020年01月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
「アジアの課題、AIで解決」ZHD川辺社長：日本経済新聞
スロベニア初のロボット風俗店がオープン:
災害時の被害把握にドローン活用の専門チーム 東京電力 | NHKニュース
タイBOI、2月に東京、大阪でロボット産業セミナーと相談会
AppleがAI技術企業https://t.co/kW2FBmSOy4を買収、プライバシー重視の方針が合致か – iPhone Mania
Apple、ドローンの法的規制に詳しい人物をロビイストとして雇用〜空撮をさらに拡大か – iPhone Mania
ドローンの億航智能、空飛ぶタクシーにフルスロットル :日本経済新聞
ZHD社長「AIで課題解決」 高齢化・災害に照準 日経イノベーティブアジア :日本経済新聞
IoTチップ市場は2029年までに380億ドルへ。年15％成長の見込み ～ブロックチェーンとの連携はデバイスの低価格化がカギとなるか – 仮想通貨 Watch
TISが“施設管理用ロボット”を対象に導入支援のコンサルを開始 – BUILT
小型ロボットシリーズに25kg可搬モデルを追加、広い作業領域で強い手首トルク – MONOist（モノイスト）
東京大学とソフトバンクがAIに特化した「Beyond AI 研究所」を開設する理由｜@DIME アットダイム
CES 2020で出会ったキュートなロボットたち–教育用から癒し系まで – CNET Japan
MatrixFlow、AI開発の内製化を支援するコンサルサービス、プログラミング不要をうたう
NASA も支援！海底火山を探索する自動運転水中ロボットを米研究所が開発 ｜
分身ロボット「オリヒメ」、渋谷のカフェWIREDで接客 – ITmedia エグゼクティブ
自分だけのAIチャットボット「轟雷ゼロ」を育成する「ファクトリーアドバンス・ゼロ」第2弾を開始：福島民友新聞社 みんゆうNet
AIとコンピュータービジョンで犬をしつける新型マシン「CompanionPro」
『AI』の活用で音声合成技術が飛躍的に向上