2020年01月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
歌手のビョーク 人工知能を使い天候に応じて変化する曲を創作 – Sputnik 日本
「IoT革命、意外な勝ち組銘柄」は、あの日本企業 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
ＬＧ電子、企業向けロボット事業を本格化 – NNA ASIA・韓国・その他製造
東京新聞:ペッパーと“相席” ロボと過ごす未来カフェ、渋谷に開業:東京(TOKYO Web)
アップルによるAI企業の買収から、「未来のiPhone」の姿が見えてくる｜https://t.co/g0yRGRzGa6
世界のコラボレーティブロボット市場：従来のロボットメーカーが新規プレーヤーとして市場に参入、競争はますます激化の見込み | 株式会社グローバルインフォメーションのプレスリリース
トイロボットが運ぶあそびと教育の器：田中章愛氏×森川幸人氏 対談 | モリカトロンAIラボ
ロボットプログラミング入試 追手門学院大手前中
ユニセフ、マラウイでドローン研修コース「アフリカンドローン・アンド・データアカデミー」開設。アフリカの若者150人対象 – DRONE | ドローン専門メディア
山下達郎、ＡＩ美空ひばりを「冒とく」と切り捨て ネットは賛否「所詮モノマネ」「技術は素晴らしい」：イザ！
【中学受験2020】追手門学院、2校でロボットプログラミング特色入試実施 | リセマム
全自動のロボット・レストラン開業、32種の料理を提供 中国・広州 | DG Lab Haus
天空の城を守るロボット兵？ 上半身だけの万能ロボ「Reachy」 – bouncy / バウンシー
CTC、さっぽろ雪まつりでAIチャットボットを試験提供 | マイナビニュース
ロボが道案内する時代はもうそこまで来ている～英ヒースロー空港 | GIGAMEN ギガメン
様々なビジネスに新たな可能性を提供する 感情認識AI（エモーショナルAI）の最新動向 Appier チーフAIサイエンティスト ミン・スン｜Appierのプレスリリース
運搬ロボットのDoog、スマート農業活用に向けた試験モデルの販売を開始：時事ドットコム
自動で文字起こしをする“画像処理AIアプリケーション”「文字起こしばりぐっどくん」のエンタープライズ版が公開。LINE WORKSとの連携に対応。：時事ドットコム
医師が「神の手よりロボット手術」と断言する訳（プレジデントオンライン） – Yahoo!ニュース
人検知技術が狙い？ AppleがまたAIスタートアップを買収 | ギズモード・ジャパン
大リーガー前田選手、サイバーダインのロボに興味津々：日経ビジネス電子版
（知っとくトク）スマホで進化形部屋探し AIが提案/店に行かず契約まで :日本経済新聞
「協働ロボットは遅い」を解決、軽量化で安全性と高速性を両立させるモーター技術 – MONOist（モノイスト）