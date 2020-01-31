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2020年01月31日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年1月31日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

セカンドステージ：介護現場　ロボットと会話 – 毎日新聞

「置き配」成功 ソフトロボットの実力　世界初の実証実験 – https://t.co/0XytDDozBOプライムオンライン

「日本のロボット活用は先進的」インダストリー4.0提唱者が語るデジタル変革 | 日経 xTECH（クロステック）

AIや3D画像センサーで手作業を代替するロボットなどが登場、「IIFES2019」展示レポート | 日経 xTECH（クロステック）

投てき種目［自律走行ロボット］　投てき物の回収をロボットで支援 | 日経 xTECH（クロステック）

鹿島と竹中工務店がロボット開発などで異例の協業、ライバル3社はどう動く？ | 日経 xTECH（クロステック）

わかやま新報 » Blog Archive » 最先端競うロボカップ　開催へ第１回委員会

国際ロボット展で見えた、業界トレンドの明らかな変化 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT

「縦割りの業界を横断して施工ロボットを開発」、鹿島と竹中工務店がゼネコン初の技術連携 (1/2) – BUILT

アレクサ、チェックアウトの時間は？　ホテルがAIスピーカーで情報提供　600の質問に対応 – 琉球新報 – 沖縄の新聞、地域のニュース

国際ロボット展で見えた、業界トレンドの明らかな変化（ビジネス＋IT） – Yahoo!ニュース

水中ドローンメーカーYoucan Robot、製品「BW Space Pro」4Kモデルの法人向けレンタルサービスを開始｜Youcan Robot （ユーキャンロボット）のプレスリリース

ドローンの全てが分かる「ドローンネット Presents SKY FIGHT ラジオ」2020年2月1日(日)ABCラジオにて放送開始！｜株式会社ドローンネットのプレスリリース

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