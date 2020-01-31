2020年01月31日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
セカンドステージ：介護現場 ロボットと会話 – 毎日新聞
「置き配」成功 ソフトロボットの実力 世界初の実証実験 – https://t.co/0XytDDozBOプライムオンライン
「日本のロボット活用は先進的」インダストリー4.0提唱者が語るデジタル変革 | 日経 xTECH（クロステック）
AIや3D画像センサーで手作業を代替するロボットなどが登場、「IIFES2019」展示レポート | 日経 xTECH（クロステック）
投てき種目［自律走行ロボット］ 投てき物の回収をロボットで支援 | 日経 xTECH（クロステック）
鹿島と竹中工務店がロボット開発などで異例の協業、ライバル3社はどう動く？ | 日経 xTECH（クロステック）
わかやま新報 » Blog Archive » 最先端競うロボカップ 開催へ第１回委員会
国際ロボット展で見えた、業界トレンドの明らかな変化 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT
「縦割りの業界を横断して施工ロボットを開発」、鹿島と竹中工務店がゼネコン初の技術連携 (1/2) – BUILT
アレクサ、チェックアウトの時間は？ ホテルがAIスピーカーで情報提供 600の質問に対応 – 琉球新報 – 沖縄の新聞、地域のニュース
国際ロボット展で見えた、業界トレンドの明らかな変化（ビジネス＋IT） – Yahoo!ニュース
水中ドローンメーカーYoucan Robot、製品「BW Space Pro」4Kモデルの法人向けレンタルサービスを開始｜Youcan Robot （ユーキャンロボット）のプレスリリース
ドローンの全てが分かる「ドローンネット Presents SKY FIGHT ラジオ」2020年2月1日(日)ABCラジオにて放送開始！｜株式会社ドローンネットのプレスリリース