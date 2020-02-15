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2020年02月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年2月15日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

川重の次期社長は初のロボット部門から、勝利の秘訣をシリコンバレーから学ぶ（日刊工業新聞電子版） – Yahoo!ニュース

ロボットプログラミング教室「プログラボ」社会医療法人敬和会と提携し、4月に大分県初となる「大分鶴崎校」を開校します～全国47校目、2月から無料体験会を開催～｜阪神電気鉄道株式会社のプレスリリース

「自動走行ロボット」社会実装の課題と公道実用化に向けて…経済産業省 物流企画室 室長補佐 松田圭介氏［インタビュー］ | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

ソフトバンクＧ、ピザが傷むのは早かった－400億円投資から２年未満 – Bloomberg

床生活でもロボット掃除機を使いたい人にピッタリ！ | ＆GP

なかなか普及しないロボット掃除機、購入者は「楽したいより掃除したい人」の現実（ニュースイッチ） – Yahoo!ニュース

激務の建設業界をAWSとロボットで変える――竹中工務店が新施策　目指すは「週休2日」の実現（ITmedia NEWS） – Yahoo!ニュース

人手不足の日本、バーテンダーまでもがロボットに＝中国メディア-サーチナ

便利！人間の代わりにスイッチを押す超小型ロボが人気沸騰中 | GIGAMEN ギガメン

お手軽に芸術気分を！ AIが無料で写真からアート素材を作ってくれる | ギズモード・ジャパン

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