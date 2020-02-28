2020年02月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
AIでよみがえった美空ひばりの衝撃～人生100年時代に新たな死生観が生まれる（中央公論） – Yahoo!ニュース
金沢でAIコミュニティー創出フォーラム ライブストリーミングで実施へ – 金沢経済新聞
山東省青島市、ロボット「看護師」が活躍–人民網日本語版–人民日報
パナソニックが展開するAIを活用した「PA!GO」 子どもたちの意欲を育むスマート知育玩具 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア
東芝DSL 中外製薬のＭＲ活動に「AIとの会話で業務報告」を採用 業務効率化や働き方改革に寄与も | ニュース | ミクスOnline
鹿島建設、土木工事現場へソフトバンクの四足歩行ロボット「Spot」を導入（CNET Japan） – Yahoo!ニュース
スズキ社外取締役に女性起業家 ロボで農業救いたい :日本経済新聞
大山 こま参道で歩行支援 ロボットの実証実験 | 伊勢原 | タウンニュース
プログラミングロボットでパズルを解いてプログラムのスキルをゲット。次世代トイツール「Tangiplay」 – Engadget 日本版
顔認証技術のロボット開発ベンチャー、ユニボット（株）が破産開始（東京商工リサーチ） – Yahoo!ニュース
IoT化や品質管理を含む、ねじ締めロボット自動化設備導入サポートを開始 – MONOist（モノイスト）
いざドローン物流 岩泉で自動輸送実験 | 岩手日報 IWATE NIPPO
一度の測定だけで切断作業は不要、ShapeMeasureのスマートツールとロボカッター | TechCrunch Japan