2020年03月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
スマートロボット市場は新しいレベルに触れています-2020-2026年の包括的な研究 – InvestAsian
ロボット研究者・石黒浩が語る、“人間らしいロボット”の現在地 「ロボットにも個人的欲求と社会的欲求が必要」｜Real Sound｜リアルサウンド ブック
分身ロボ「オリヒメ」貸します 新型コロナ、在宅勤務で（朝日新聞デジタル） – Yahoo!ニュース
ドローンスクールを開講 大学と連携 大学と連携 ＪＵＩＤＡ | じゃかるた新聞
バブル崩壊で消えた清水建設のロボット、20年ぶりに建設現場に復活：日経ビジネス電子版
ロボット使い公開授業 足利・北郷小で教員ら40人 プログラミング教育学ぶ
AI・機械学習のための数学超入門 ― 前提知識は四則演算だけ！ (1/5)：AI・機械学習の数学入門 – ＠IT
MIT Tech Review: 桁違いのスピードで進む 中国のAI教育は 世界を変えるか？
自殺の防止に役立つAIをアメリカの大学が開発 | Techable(テッカブル)
中国Leaguer Xと戦略的提携締結、中国事業展開の基盤構築を開始｜Telexistence株式会社のプレスリリース
第２回自動運転AIチャレンジ ｜JSAEのプレスリリース
[FT]米、ドローンの運行管理に民間技術活用 （写真=ロイター） :日本経済新聞
ボッシュ：新会社https://t.co/5kzS9OZbH9を設立｜MotorFanTECH[モーターファンテック]
スウェーデンの法律事務所が”AIピアノ”を開発したワケ | AdGang
「ロボットの本質はハードにあらず」ロボット開発に挑む元AI研究者がソフトウェア開発者に伝えたいこと – builders.flash☆ – 変化を求めるデベロッパーを応援するウェブマガジン | AWS