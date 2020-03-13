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2020年03月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年3月13日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ドローンとAIを利用したスマート育種評価法の開発｜株式会社バンダイナムコ研究所のプレスリリース

米配送大手DHLは配送業務にLocus Roboticsの運搬ロボ1000台を導入予定 | TechCrunch Japan

AR新興企業のMagic Leap、身売りを検討か – CNET Japan

操業再開をサポートする「防疫ロボット」を開発　湖南省長沙–人民網日本語版–人民日報

お酒初心者がAIに好みの日本酒を判定してもらった結果 → 巧妙な罠だった / 渋谷『未来日本酒店＆SAKEBAR』 | ロケットニュース24

台湾の小学校に置かれた自作のレゴ製アルコール消毒ロボ | ギズモード・ジャパン

ドローンに無人配送車…新型コロナ拡大を防ぐ中国の「無人化技術」、活用の実態とは(滝沢頼子) – 個人 – Yahoo!ニュース

スマートロボットが就役、新型肺炎と闘う 中国・江蘇省　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

米国が外国製ドローンの政府使用を禁止へ | TechCrunch Japan

ディープラーニングロボットが採血と点滴を変革する | The Medical AI Times

高専はロボット人材をどう育成しているのか – MONOist（モノイスト）

スマートロボットが就役、新型肺炎と闘う 中国・江蘇省　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

新型コロナウイルスへのAI・ロボット・ドローンによる対策。WHOより10日早く武漢のクラスター発生を警告したAIも（AMP［アンプ］） – Yahoo!ニュース

配送ロボットによる屋内での無人配送に向け、日本郵便との配送試行を日本郵便本社にて実施｜株式会社Drone Future Aviationのプレスリリース

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